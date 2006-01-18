دماي تهران به 5 درجه زير صفر مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان هواشناسي كشور آسمان تهران را صاف تا قسمتي ابري گاهي غبار در برخي نقاط استان در بعد ازظهر و شب با وزش باد پيش بيني مي شود.

همچنين ، هواي آسمان سواحل درياي خزر كمي تا نيمه ابري گاهي مه آلود دربرخي ساعات با افزايش ابر و بارش پراكنده ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي ، غربي ، زنجان ، كردستان و اردبيل صاف تا قسمتي ابري گاهي با وزش باد در برخي نقاط اين استانها با مه صبحگاهي همراه خواهد بود .

آسمان استانهاي خراسان شمالي و رضوي كمي تا نيمه ابري گاهي با وزش باد و مه صبحگاهي دربرخي نقاط با افزايش ابر و احتمل بارش پراكنده برف ، اسمان استانهاي خراسان جنوبي ، كرمان ، يزد و سيستان و بلوچستان صاف تا قسمتي ابري گاهي با وزش باد در برخي نقاط با احتمال گرد وخاك در جنوب استان سيستان و بلوچستان با افزايش ابر پيش بيني مي شود .

بنابرهمين گزارش ، هواي سواحل درياي عمان ، تنگه هرمز ، خليج فارس ، جزاير كيش ، قشم ، سيري ، ابوموسي و تنب بزرگ و كوچك صاف تا قسمتي ابري گاهي با وزش باد در برخي نقاط با مه صبحگاهي پيش بيني مي شود .