پارلمان اروپا براي بررسي فعاليت هاي مخفيانه سيا نشست ويژه برگزار مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه تاگس اشپيگل، كميسيون ويژه پارلمان اروپا قرار است در نشست امروز خود به بررسي موشكافانه عملكرد و فعاليت هاي سازمان سيا در كشورهاي اروپايي بپردازد.

بر اساس گزارش اين منبع خبري، 46 نماينده عضو كميسيون درخصوص نقل و انتقال مظنونان حملات تروريستي ، پروازهاي مخفي هواپيماهاي سيا و زندان هاي مخفي اين سازمان در برخي از كشورهاي اروپايي به گفتگو و تبادل نظر خواهند پرداخت.

اعضاي اين كميته در نظر دارند در مدت زمان 12 ماه اطلاعات دقيقي را در اين زمينه كسب كنند.

آنها همچنين درصدد يافتن اين مطلب هستند كه آيا اقدامات آمريكا در پرواز هواپيماهاي سازمان اطلاعات مركزي بر فراز كشورهاي اروپايي، ناقض قراردادهاي قبلي اين كشور با اروپا است يا خير؟

" نوريكا نيكولاي " رئيس اين كميته خاطرنشان كرد : اسنادي كه به تازگي در اختيار مطبوعات سوئيس قرار گرفته، كمك هاي زيادي به نمايندگان پارلمان خواهد كرد .



آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زيادي از زندانيان مظنون به تروريسم را به كشورهاي ديگر جهان منتقل كرده است. اين خبر رسوايي بزرگي براي دولت آمريكا در سال 2005 به وجود آورد و واكنش متفاوت كشورهاي جهان را برانگيخت.

دولتهاي اروپايي، آمريكا را تحت فشار قرار داده اند تا توضيحاتي درباره پرواز هواپيماي حامل زندانيان سيا در اروپا ارائه دهد .

تاكنون كشورهاي آلمان ، اتريش ، لهستان خواستار ارائه توضيحات دولت آمريكا در اين زمينه شده اند.