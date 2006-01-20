طرح اشتغال معتادان بزودي تدوين مي شود

دكتر ابوالحسن فقيه در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، افزود: طرح اشتغال معتادان با همكاري ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان فني حرفه اي كشور و همچنين سازمان بهزيستي به منظور ايجاد اشتغال براي آن دسته از معتادان كه در مراكز ترك اعتياد بهزيستي مدتي را بستري و تحت درمان قرار مي گيرند ، تهيه و اجرا مي شود.

وي اشتغال را حلقه مفقوده در ترك اعتياد دانست و خاطر نشان كرد: بسياري از خانواده ها به دليل مسائل فرهنگي افراد معتادي كه پس از 6 ماه در مراكز ترك اعتياد TC بهزيستي سم زدايي شده اند را نمي پذيرند. همچنين با توجه به اينكه معتادان در اين مدت بستر شغلي خود را نيز از دست داده اند ، بنابراين شرايط نامناسب ايجاد شده باعث روي آوردن مجدد افراد به اعتياد و مواد مخدرمي شود.

رئيس سازمان بهزيستي تاكيد كرد: هر سال 10 درصد از اعتبارات ستاد مبارزه با موادمخدر به بخش پيشگيري و مبارزه با اعتياد بهزيستي اختصاص پيدا مي كند. به طوري كه در سال جاري حدود 6 ميليارد تومان به همين منظور اختصاص يافته و تاكنون 65 درصد از اين بودجه پرداخت شده و مابقي آن نيز تا پايان سال اختصاص مي يابد.