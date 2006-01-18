دولت فرانسه دعوت ايران را براي از سرگيري مذاكرات رد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، فرانسه شرط ازسرگيري گفتگوها را تعليق تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي در ايران تعيين كرده است.

اين اظهارات مقامات فرانسوي از آنجا ناشي مي شود كه روز گذشته اعلام شد ايران با ارسال نامه اي به سه كشور اروپايي گفتگوكننده آلمان، فرانسه و انگليس از آنان خواسته است تا گفتگوها از سرگرفته شود.

"دنيس سيمونو" سخنگوي وزارت امورخارجه فرانسه گفت :" با اقدام ايران در ازسرگيري يك جانبه فعاليت هاي حساس هسته اي در 9 ژانويه ، براي ما غيرممكن است كه به گفتگوها ادامه دهيم".

"شون مك كورمك " سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نيز در واكنش به نامه ايران به سه كشور اروپايي اعلام كرد كه پيشنهاد تهران براي ازسرگيري مذاكرات هسته اي، اقدامي براي ايجاد يك" فضاي ابهام آلود" است و مذاكرات جديد بدون موضع واقعي ايران برگزار نخواهد شد.