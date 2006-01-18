50 ويژه برنامه عيد غدير در ساوجبلاغ اجرا مي شود

سيد محمد ميربزرگي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" در ساوجبلاغ گفت : 20 دستگاه اجرايي با مشاركت نهادهاي مردمي ، برگزاري 50 برنامه فرهنگي ، علمي ، ورزشي ، همايش ، شب شعر ، چراغاني و ... را در شهرستان ساوجبلاغ برعهده دارند.

وي افزود : در هفته غدير علاوه بر برگزاري جشن باشكوه غدير در مصلي بزرگ شهر، توزيع سبد كالا ميان نيازمندان ، اهداء هديه به سادات ، افتتاح يك درمانگاه خيريه به نام الغدير ، تخفيف عوارض ساختماني ، درماني و ورزشي از ديگر برنامه هاي هفته غدير است كه در ساوجبلاغ اجرا مي شود.

ميربزرگي ترويج فرهنگ رفتار علوي و ولايت بين گروههاي مختلف سني ، آشنايي جوانان و نوجوانان با فلسفه غدير و شناسايي راهكارهاي مناسب براي توسعه فعاليتهاي بنياد غدير را از جمله اهداف برنامه هاي هفته غدير در ساوجبلاغ اعلام كرد.

فرماندار ساوجبلاغ تصريح كرد : خوش رفتاري با مردم ، تسهيل در كارهاي اداري و تكريم ارباب رجوع از جمله اموري است كه مسئولان مي توانند با انجام آنها گام بلندي در راستاي خدمت رساني به مردم در طول سال بردارند.

برنامه هاي غدير در اين شهرستان از امشب با نورافشاني نيروي سپاه در ميدان بزرگ هشتگرد آغاز خواهد شد .

شهرستان 230 هزار نفري ساوجبلاغ در 75 كيلومتري غرب استان تهران قرار دارد .