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۹ مهر ۱۳۸۲، ۱۶:۴۷

مركز هماهنگي اطلاع رساني آلودگي هوا اعلام كرد :

هواي تهران دوباره در شرايط هشدار قرار گرفت

هواي تهران دوباره در شرايط هشدار قرار گرفت

ادامه روند افزايش ميزان غلظت آلاينده منواكسيد كربن طي دو روز گذشته موجب شد تا شاخص كيفيت هواي تهران همچنان در شرايط هشدار باقي بماند .

 به گزارش خبر گزاري مهر مركز هماهنگي و اطلاع رساني آلودگي هوا اعلام كرد : ادامه شرايط نسبتا پايدار جوي طي دو روز گذشته ، موجب شد تا به ميزان  آلاينده هاي منواكسيد كربن نسبت به روز گذشته و در همين ساعت افزوده شود به طوريكه در حال حاضر غلظت آن در برخي از نقاط پر تردد به بيش از دو برابر حد مجاز رسيده و شاخص كيفيت هوا براي دومين روز متوالي در شرايط هشدار قرار گرفت .

با استناد به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر آسماني صاف تا كمي ابري گاهي غبار آلود و در بعد از ظهر و شب با وزش باد ملايم  ، پيش بيني مي شود تا شاخص كيفيت هوا همچنان  در شرايط هشدار باقي بماند .

مركز اطلاع رساني آلودگي هوا به كودكان ، بزرگسالان فعال و كليه بيماران قلبي و تنفسي توصيه كرد تا با توجه به قرار گرفتن در شرايط هشدار ،  از فعاليت در هواي آزاد جدا خودداري نمايند .

کد مطلب 27954

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