هواي تهران دوباره در شرايط هشدار قرار گرفت

به گزارش خبر گزاري مهر مركز هماهنگي و اطلاع رساني آلودگي هوا اعلام كرد : ادامه شرايط نسبتا پايدار جوي طي دو روز گذشته ، موجب شد تا به ميزان آلاينده هاي منواكسيد كربن نسبت به روز گذشته و در همين ساعت افزوده شود به طوريكه در حال حاضر غلظت آن در برخي از نقاط پر تردد به بيش از دو برابر حد مجاز رسيده و شاخص كيفيت هوا براي دومين روز متوالي در شرايط هشدار قرار گرفت .

با استناد به گزارش سازمان هواشناسي مبني بر آسماني صاف تا كمي ابري گاهي غبار آلود و در بعد از ظهر و شب با وزش باد ملايم ، پيش بيني مي شود تا شاخص كيفيت هوا همچنان در شرايط هشدار باقي بماند .

مركز اطلاع رساني آلودگي هوا به كودكان ، بزرگسالان فعال و كليه بيماران قلبي و تنفسي توصيه كرد تا با توجه به قرار گرفتن در شرايط هشدار ، از فعاليت در هواي آزاد جدا خودداري نمايند .