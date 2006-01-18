رئيس قوه قضائيه خواستار تشكيل ستادهاي حمايت از امنيت اقتصادي در سراسر كشور شد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس قوه قضائيه امروز، چهارشنبه در برنامه ويدئو كنفرانس (ارتباط زنده تلويزيوني) با استان گلستان خطاب به مسئولان عضو شوراي تامين استان، گفت: از آنجايي كه رئيس جمهور در استان هرمزگان از تشكيل بنگاههاي كوچك اقتصادي پشتيباني كرد، اين هيئتهاي استاني ميتوانند در فراهم كردن احساس امنيت اقتصادي و نيز ارائه تسهيلات اقتصادي به مردم نقش اساسي و تعيين كننده ايفا كنند.
هاشمي شاهرودي تصريح كرد: در اين هيئتها مسئولان اجرايي، امنيتي، قضايي و نماينده ولي فقيه در استان مشاركت كنند تا مردم در جهت سرمايه گذاريهاي كوچك و امنيت اقتصادي، اطمينان داشته باشند.
وي با اشاره به اين كه حمايت از اين بنگاههاي كوچك اقتصادي نفي بنگاههاي بزرگ نيست، خاطرنشان كرد: همه اينها نياز به كنترل و هماهنگي و ايجاد جاذبه دارد و براي استانهاي برخورداري مانند گلستان كه غني از منابع مختلف است، تشكيل اين هيئتها حياتي است.
هاشمي شاهرودي گفت: با اين اقدام بنيه اقتصادي و سرمايه گذاري در مناطق مختلف تقويت شده و از ميزان بيكاري و تبعات آن كاسته خواهد شد.
وي در مورد برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و تعداد معتادان همچنين ضرورت برخورد با آنها ياد آور شد: لايحهاي در همين زمينه توسط قوه قضائيه به دولت قبلي داد شده كه هم اكنون در مجلس است و چنانچه اين لايحه بدون تغييرات به تصويب برسد، با اجراي آن حركت خوبي به منظور كاهش تعداد معتادان به تبع كاهش تقاضاي مواد صورت خواهد گرفت و به موازات آن با قاچاقچيان هم برخوردهاي قانوني قاطعانهتري انجام خواهد شد.
رئيس قوه قضائيه در اين ارتباط تلويزيوني خواستار برخورد قاطع با تخريب كنندگان اراضي زراعي و جنگلهاي شمال شد و گفت: پروندههاي زيادي در اين زمينه مطرح است و مسئولان استانهاي شمالي بايد براي جلوگيري از تخريب اين ثروتهاي ملي اقدام كنند. همچنين لازم است رئيس كل دادگستري استان با هماهنگي اداره ثبت و ساير دستگاههاي ذيربط امنيتي با قدرت با تخريب كنندگان منابع طبيعي و جنگلها برخورد نمايند.
در اين برنامه نور مفيدي نماينده ولي فقيه در استان گلستان با ارائه گزارشي از وضعيت استان و وجود وحدت و انسجام بين همه مسئولان و مردم از ديدگاهها و پشتيبانيهاي رئيس قوه قضائيه در زمينه امنيت اقتصادي و جلوگيري از تخريب جنگلها و اراضي قدرداني كرد و افزود: نسبت به موضع گيريهاي محكم و شجاعانه حضرتعالي در امر سرمايه گذاريهاي سالم و زمينه سازي بازگشت سرمايه هاي ايرانيان سپاسگذارم و به اين ايستادگي شما افتخار ميكنم.
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