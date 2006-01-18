احمدي نژاد: تاجيكستان و ايران، يك روح در دو بدن هستند / رحمانف: از مذاكره با ايران راضي هستيم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"‏‏، رييس جمهور دو كشور بعد از امضاي اسناد همكاري در جمع خبرنگاران حضور يافتند و به تشريح نتايج اين سفر پرداختند و امامعلي رحمانف رييس جمهور تاجيكستان در مورد اهداف نتايج اين سفر در طي اين دو روز گفت : سلسله مذاكراتي بين مقامات دو كشور انجام گرفت كه اين مذاكره و ملاقات در فضايي دوستانه‏، صميمانه، سازنده و عملي بود و ما از اين مذاكرات راضي هستيم و اميد است كه اين سفر زمينه‌ گسترش هرچه بيشتر روابط دو كشور را مهيا كند.

رييس جمهور تاجيكستان در ادامه‌ به توافقات دو كشور در زمينه‌ مسايل اقتصادي‏ حمل و نقل اشاره كرد و افزود : دو كشور همت بلندي براي ارتقاء روابط دارند و در اين سفر تصميم گرفته شد كه در ارتباط با تعميق روابط دو كشور برنامه‌ها و اهداف دراز مدتي تبيين شود.

رحمانف گفت: در جريان اين سفر مقامات دو كشور در مورد مسايل مهم منطقه‌ اي و جهاني از جمله كاهش خطرات تروريسم‏، مبارزه با مواد مخدر و جزئيات چگونگي تحقق اين امر مذاكره و بر تثبيت و صلح در جهان بر اساس اصول و حقوق بين‌الملل تاكيد كردند؛ ما در مجموع از گسترش روابط دو كشور خوشحال هستيم و اميدواريم اين سفر آغازي براي گسترش هرچه بيشتر روابط دو كشور باشد.

رحمانف در پايان گفت: از رييس جمهور ايران دعوت كرده ‌ايم در آينده نزديك، در بهار امسال به كشور تاجيكستان سفر كند.

دكتر احمدي‌ نژاد رئيس جمهور نيز در مورد نتايج گفتگوهاي دو كشور گفت : تاجيكستان و جمهوري اسلامي ايران يك روح در دو بدن و داراي سوابق تاريخي تمدني مشتركي هستند و روابط دو كشور در طول اين چند سال روابط مثبت و رو به پيشرفتي بوده و اميد است با انجام اين سفر اين روابط گسترش يابد.

وي افزود : در جريان مذاكرات تفاهماتي در ارتباط با بازرگاني‏، انرژي، راه‌سازي و مقولات فرهنگي انجام شد و در ارتباط با قرارداد اجرايي طرح احداث سد و نيروگاه سنگ توده‌ 2 گفتگو‌هاي خوبي انجام شد.

احمدي نژاد تصريح كرد: ايران سعي بر آن دارد كه روابط خود را با كشورهاي آسياي مركزي و شرقي افزايش دهد و معتقد است كه ايران مي ‌تواند راهي خوب براي ارتباط اين كشور‌ها با كشورهاي جنوب و برعكس باشد.

رييس جمهور گفت : تونل انزاب كه توسط مهندسان ايراني انجام شده در مراحل پاياني خود قرار داد و در آينده ‌اي نزديك افتتاح خواهد شد و همچنين تصميم گرفته شد كه در آيند‌ه ‌اي نزديك تونل ديگري در اين كشور توسط مهندسان ايراني ساخته شود. در صورتي كه اين تونل ساخته شود باعث مي‌شود كه بخش‌ هاي گوناگون تاجيكستان به اندازه‌ شش ساعت به يكديگر نزديك شوند.

وي با اشاره به توافق دو كشور جهت كاهش تعرفه‌هاي گمركي براي بازرگانان گفت: ما معتقديم در منطقه مي ‌بايست صلح و آرامش برقرار باشد و به همين بابت كشور‌ها بايد پيوند‌هاي دوجانبه و چند جانبه داشته باشند.

احمدي نژاد افزود : در اين سفر درباره‌ مسايل جهاني از جمله مواد مخدر و مبارزه با تروريسم از جمله تروريسم دولتي نيز صحبت شد.