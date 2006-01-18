لغو مذاكرات به دور از مباني منطقي است/ طرف هاي اروپايي رسما به مذاكره دعوت شدند / اعتراض به ازسرگيري تحقيقات نشانگر نگاه سياسي و غيرفني معترضان است

دكتر حسين انتظامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، ضمن تائيد ارسال نامه معاون امنيت بين الملل شوراي عالي امنيت ملي به سه كشور اروپايي با مضمون دعوت آنان به تداوم مذاكره گفت : طرف ايراني همچنان راه ديپلماتيك را بهترين شيوه براي حل مشكل مي داند.



وي تصريح كرد : ازسرگيري فعاليت تحقيقات هسته اي در چارچوب مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي و با نظارت بازرسان اين آژانس انجام گرفته و با توجه به داوطلبانه بودن اقدامات تعليقي، رفع تعليق از آنها مطابق مقررات آژانس تخلف محسوب نمي شود.



سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي در پايان اظهار داشت : در تمامي قطعنامه هاي شوراي حكام درباره فعاليت هاي هسته اي ايران به داوطلبانه و غيرالزام آور بودن تعليق فعاليت هاي هسته اي ايران تصريح شده و از اين رو اعتراض به ازسرگيري تحقيقات علاوه براينكه از نگاه سياسي و غيرفني معترضان خبر مي دهد، فاقد وجاهت حقوقي نيز هست.

کد مطلب 279560