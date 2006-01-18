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۲۸ دی ۱۳۸۴، ۲۰:۴۸

آژانس13بهمن را زمان برگزاري نشست اضطراري شوراي حكام اعلام كرد

آژانس13بهمن را زمان برگزاري نشست اضطراري شوراي حكام اعلام كرد

يك سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي از برگزاري نشست اضطراري شوراي حكام در دوم فوريه خبر داد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز،  اين سخنگوي آژانس كه نامي از وي برده نشده  اعلام كرده است كه اين نشست به درخواست سه كشور اروپايي گفتگو كننده با ايران برگزار خواهد شد.

آلمان، انگليس و فرانسه طي نامه اي از آژانس درخواست كرده اند تا نشستي اضطراي براي ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت برگزار نمايد .

 "گريگوري شولتي" سفير آمريكا در آژانس نيز در گفتگويي اعلام كرد كه ما از آژانس خواسته ايم اين تا اوايل ماه آينده نشستي اضطراري براي ارزيابي ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت برگزار كند.

 

کد مطلب 279606

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