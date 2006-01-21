مديران كشور بر اساس صلاحيت انتخاب نمي شوند

دكتر اسماعيل محمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: امروزه درصد بالايي از مشكلات سازمانها و دستگاههاي مختلف نشات گرفته از ضعف مديريتي است و همين امر باعث اجراي ناقص بسياري از برنامه هاي دستگاهها شده است.

وي با تاكيد بر اينكه اغلب مديران بر اساس شايستگي روي كار نمي آيند ، گفت: در اكثر سازمانها و دستگاهها شايسته سالاري حاكم نيست و تجربه و سوابق كاري افراد براي روي كار آمدن چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. در حالي كه اين امر بايد به عنوان يك شرط اصلي رعايت شود.

محمدي تصريح كرد : با وجود اينكه مي بايست تجربه و سوابق كاري در اولويت اصلي انتخاب مديران مورد توجه قرار گيرد اما اين امر در اكثر دستگاهها رعايت نمي شود و افراد بر اساس داشتن برخي شرايط كم اهميت روي كار مي آيند.

استاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: معيارها و ضوابط خاصي بايد به درستي و به گونه اي متفاوت تدوين شود تا انتخاب مديران بر اساس تجربه كاري موفق و شايستگي آنان صورت گيرد.