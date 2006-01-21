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۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۹

تدوين معيارهاي خاص در انتخاب مديران ضروري است ؛

مديران كشور بر اساس صلاحيت انتخاب نمي شوند

مديران كشور بر اساس صلاحيت انتخاب نمي شوند

يك استاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: با توجه به اينكه مديران كشور بر اساس صلاحيت و شايستگي انتخاب نمي شوند بنابراين تدوين معيارهاي مشخص براي انتخاب مديران ضروري است.

دكتر اسماعيل محمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: امروزه درصد بالايي از مشكلات سازمانها و دستگاههاي مختلف نشات گرفته از ضعف مديريتي است و همين امر باعث اجراي ناقص بسياري از برنامه هاي دستگاهها شده است.

وي با تاكيد بر اينكه اغلب مديران بر اساس شايستگي روي كار نمي آيند ، گفت: در اكثر سازمانها و دستگاهها شايسته سالاري حاكم نيست و تجربه و سوابق كاري افراد براي روي كار آمدن چندان مورد توجه قرار نمي گيرد. در حالي كه اين امر بايد به عنوان يك شرط اصلي رعايت شود.

محمدي تصريح كرد : با وجود اينكه مي بايست تجربه و سوابق كاري در اولويت اصلي انتخاب مديران مورد توجه قرار گيرد اما اين امر در اكثر دستگاهها رعايت نمي شود و افراد بر اساس داشتن برخي شرايط كم اهميت روي كار مي آيند.

استاد دانشگاه تهران تاكيد كرد: معيارها و ضوابط خاصي بايد به درستي و به گونه اي متفاوت تدوين شود تا انتخاب مديران بر اساس تجربه كاري موفق و شايستگي آنان صورت گيرد.

کد مطلب 279633

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