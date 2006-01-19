چين از طرف هاي درگير در موضوع هسته اي ايران خواست تا شكيبايي پيشه كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سخنگوي وزارت خارجه چين گفت:"ما در حال حاضر بر اين باوريم كه بايد از گفتگو و راه حل مسالمت آميز براي حل مشكلات و موانع در خصوص موضوع هسته اي ايران استفاده كنيم".

"كونگ كوان" در گفتگو با خبرنگاران تصريح كرد: ما بر اين باوريم كه ديپلماسي هنوز گزينه خوبي براي حل اين موضوع به شمار مي رود".

وي بر اين باور است كه اين شيوه براي تمام طرف ها سودمند است و ابراز اميدواري كرد كه اين طرف ها خويشتنداري و صبر پيشه كنند و موضوع هسته اي ايران را از طريق گفتگوهاي مسالمت آميز به درستي حل كنند.

كونگ اضافه كرد: در حال حاضر براي حل مساله هسته اي ايران از راه مذاكره موانعي به وجود آمده است، اما پكن تاكيد دارد روش ديپلماتيك بهترين انتخاب براي حل اين مساله مي باشد



اين مقام وزارت خارجه چين تاكيد نمود اين كشور همچنان از تلاش هاي ديپلماتيك جوانب مختلف براي حل مساله هسته اي ايران پشتيباني مي كند.

كوان در ادامه درپاسخ به سؤالي درباره پيش نويس قطعنامه سه كشور اروپايي درباره مسئله هسته اي ايران گفت كه چين تاكنون اين پيش نويس را نديده و پكن پس از بررسي موضع خود را اعلام خواهد كرد.

به گزارش "مهر"، سه كشور اروپا فرانسه‌، انگليس و آلمان در پيش نويس طرح خود از ايران درخواست كردند تاايران به آژانس كمك كند تا آنچه آنها ابهامات پيرامون فعاليتهاي تسليحات هسته‌ اي احتمالي اش مي خوانند، روشن شود" و از محمد البرادعي، مدير كل آژانس بين‌ المللي انرژي اتمي مي ‌خواهد "يك نسخه از اين قطعنامه را به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه كند." با اين حال دراين قطعنامه، مسئله بازرسي از برنامه هسته ‌اي ايران را در چارچوب آژانس بين ‌المللي انرژي اتمي به قوت خود باقي مي داند.



در ادامه اين قطعنامه " از مدير كل آژانس مي‌ خواهد به تلاش هاي خود براي اجراي توافق هاي پادماني آژانس با تهران با نگرش به ارائه اطمينان ‌هاي معتبر در رابطه با فقدان مواد و فعاليت هاي هسته‌ اي اعلام نشده در ايران، ادامه دهد."