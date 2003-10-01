ضوابط جديد تقويت نظارت ذيحسابان دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اين بخشنامه ذيحسابان موظفند براي پرداخت چكهاي با مبلغ بيش از 50 ميليون ريال تاييديه چك تهيه كنند.

بر اساس اين بخشنامه درتاييديه ذكر شده بايد مشخصات كامل گيرنده ، شماره حساب بانكي ، مبلغ چك ، شماره و تاريخ صدورچك مشخص شود.

همچنين بر اساس اين بخشنامه ذيحسابان موظف اند، چك و تاييديه ها را به توسط كاركنان دستگاه به بانك عامل ارسال كند.

اين گزارش مي افزايد: ذيحسابان دستگاههاي اجرايي دولتي بايستي نسبت به اعمال كنترلهاي لازم در خصوص حسابهاي بانكي و تهيه صورت مغايرت مربوطه بطور منظم و ماهيانه اقدام كنند.

همچنين مي بايست حسابهاي مربوط به اقلام باز تا اخذ نتيجه نهايي و رفع مغايرت مورد پيگيري قرار گيرد.

بر اساس گزارش ياد شده زيحسابان موظف اند وظايف صدور چك و تهيه صورت مغايرت بانكي را به افراد مختلف محول كنند و به طور مستمر در خصوص پيگيري و رفع اختلاف حسابهاي بانكي و اعمال نظارتهاي لازم در مورد موجوديهاي بانكي حساسيت و دقت داشته باشند.