مايل نيستيم مسئله هسته اي ايران به شوراي امنيت برود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، رمضانزاده پس از جلسه هيات دولت با حضور درجمع خبرنگاران درباره ميزان همكاري ايران با آژانس گفت: تلاش ما اين است كه با آژانس همكاري كامل داشته باشيم.

وي اضافه كرد: ما گفتگوهاي خود را با آژانس آغاز كرديم و پاسخ به قطعنامه اجلاس حكام تا موعد مقرر بستگي به گفتگوهاي ما با مسئولين آژانس دارد.

سخنگودولت در پاسخ به سوالي درباره واكنش ايران به موضع اتحاديه اروپا گفت: ما فكر مي كنيم مي توانيم روابط خود را با اتحاديه اروپا از آنچه اينك هست گسترده تر كنيم.

سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه نگاه ايران به پروتكل الحاقي مثبت است افزود: مذاكرات خود را در اين زمينه آغاز كرده ايم و نتيجه مذاكرات به مباحث مطرح شده و توافقات بستگي دارد.

سخنگوهيات وزيران هرگونه مذاكره مستقيم و يا غير مستقيم وزير امورخارجه كشورمان با مقامات امريكايي تكذيب كرد و گفت: ما نيازي به مذاكره با آمريكا نداريم و وظايف خود را در چارچوب تعهدات خود با آژانس اعمال مي كنيم و تعهدي را كه امضا كنيم به آن پايبنديم.

وي گفت : ما چون قطعنامه اي را امضا نكرده ايم و درباره آن تصميم نگرفته ايم تعهدي هم نسبت به آن نداريم.

رمضان زاده درباره تشكيل كميته اي 5 نفره براي تصميم گيري الحاق ايران به پروتكل گفت : در دولت كميته هاي مختلفي براي اين مسئله تشكيل شده و شاخه هاي مختلفي را در اين زمينه بررسي مي كنند.

وي اضافه كرد: اين كميته ها كه از افرادي مختلف و از نهادهاي گوناگون تشكيل شده است در حال بررسي جنبه هاي متفات امضا ياعدم امضا پروتكل هستند.

سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه خروج از N.P.T دردستور كار دولت نيست افزود: ما مايل نيستيم كه اين مسئله به شوراي امنيت كشيده شود و همه اقدامات را انجام ميدهيم تا با آژانس به توافق برسيم.

وي درباره چگونگي بازديد بازرسان از مناطق مختلف ايران گفت : ما براساس تعهدات خودعمل مي كنيم و فراتر از آن بستگي به نحوه مذاكرات و پيشرفت هاي آن دارد.

وي تاكيد كرد ما هيچ پيش شرطي را براي ادامه مذاكرات مطرح نكرديم.

رمضان زاده تهديدات آمريكا واسرائيل را بي اساس خواند وگفت: هيچ گاه از تهديد نترسيده ايم و تهديدات خارجي انسجام ملي ما را تحكيم مي بخشد.

وي درباره تعهدات ايران به ژاپن در حوزه نفتي آزادگان گفت: طبق نظر وزير نفت اختصاص 3 ميليارد دلار به ايران وامي بوده كه بايد به اين كشور بازپرداخت شود.

وي در خصوص بازگشت سفير كانادا گفت: به اين مسئله جواب نمي دهم.

رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر درخواست استرداد جسد زهرا كاظمي گفت: تاكنون چنين درخواستي دريافت نكرده ايم ولي بازهم اعلام مي كنيم كه خانم كاظمي يك شهروند ايراني است.

سخنگوي دولت در باره راهكارهاي پيش بيني شده براي جلوگيري ازحضور عناصر جناحي در تركيب هياتهاي نظارت آينده گفت: تمام اعضاي دولت موظف به اجراي نظرات از جمله در اين زمينه هستند.

وي تصريح كرد: آقاي رئيس جمهور اطمينان دارند كه در دولت چنين اتفاقي نخواهد افتاد و كليه مسئولين اجرايي در كمال بي طرفي به وظيفه خود عمل خواهند كرد.

رمضان زاده افزود: دستگاه اجرايي بدليل نظارت هياتهاي نظارت نمي تواند جناحي عمل كنند ولي مشكل اينجاست كه اگر دستگاه نظارتي جناحي عمل كرد چه كاري بايد انجام داد .

رمضان زاده دغدغه امروز اكثر فعالان سياسي را عدم وجود بي طرفي در دستگاه نظارت دانست و گفت: در تركيب اين دستگاه كه بايد نماد بي طرفي باشد شائبه فراواني وجود دارد.

سخنگوي دولت همچنين از هر گونه توافق جديد ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور اظهار بي اطلاعي كرد.

وي در پاسخ به سوالي درباره نحوه حمايت دولت از زندانيان سياسي گفت دولت به شدت از وضعيت برخي زندانيان نگران است و اخبار ناخوشايندي از داخل زندان به گوش مي رسد.

وي گفت: رئيس جمهوري تمام مواردي را كه در مورد وضعيت زندانيان سياسي است و به ايشان ارجاع شده به كميته ويژه اي سپرده اند كه اين كميته درحال گفتگو با مقامات قضايي در اين زمينه است .

وي گفت: مذاكرات تا كنون نتيجه داده و برخي از آزاديهاي جديد حاصل تعامل ميان اين كميته و دستگاه قضايي است .

