روسيه مشكل گاز با اوكراين را تمام شده اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري ريا نووستي، "ويكتور خريستنكو" اعلام كرد كه، توافق نامه امضاء شده بين روسيه و اوكراين در زمينه گاز، تامين كننده تنظيمات حقوقي نهايي در موارد اختلاف ميان دو كشور است.

وي روز پنجشنبه در اولين نشست هيئت دولت در سال جاري گفت: "توافق نامه امضاء شده بين روسيه و اوكراين در زمينه گاز، تامين كننده حل نهايي موارد اختلاف بين دو كشور، هم در مورد احتياجات اوكراين و هم در مورد تامين ضمانتي، براي ترانزيت گاز روسيه مي باشد".

خريستنكو به درخواست "ميخائيل فرادكف" نخست وزير روسيه، به طور خلاصه عملكردهاي اوليه در چارچوب توافقات به دست آمده را شرح داد.

به گفته وي، دو هفته اول سال نو "كاملاً تاييد كرد كه اين توافقات، عملي بوده و هم تثبيت كننده كار صادرات گاز به اروپا و هم تامين كننده گاز براي اقتصاد اوكراين مي باشند".

وزير صنايع و انرژي روسيه ابراز اطمينان كرد كه صادرات گاز به قيمت واقعي تامين كننده "عملكرد موثر در بازار اوكراين و نيز در بازار كشورهاي ثالث " مي باشند.

"خريستنكو" اعلام كرد كه، دولت فدراسيون روسيه تمام امور لازم را انجام مي دهد كه "گاسپروم" به تمامي مسئوليت هاي خود طبق توافقات انجام شده، عمل كند.