به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، تيم بتن اين دانشگاه با شركت در اين مسابقات كه با هدف طراحي و ساخت بتن نيمه سبك سازه اي با حد اقل انحراف از معيارهاي تعيين شده براي مقاومت و وزن هر ساله به صورت بين المللي و دربين دانشگاههاي مختلف سراسر جهان برگزار مي شود، مقام نخست را در بين ساير دانشگاههاي جهان به دست آورد
تيم بتن دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را " مريم رستگاري"، " احمد اسدي"، " محمد رحماني"، "حامد زنگانه"، " امير ساعدي"، " ياسر سلطان پور"، "مسلم شاهوردي"، " مهدي شيركوند"، " يعقوب فرنام" و " فريد مرادي" تشكيل مي دهند و سرپرستي تيم را نيز دكتر "عليرضا باقري" بر عهده دارد .
شايان ذكر است تيم دانشجويي بتن دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، سال گذشته هم در اين مسابقات توانسته بود با كسب مقام قهرماني بالاتر از دانشگاه كاليفرنيا و ساير دانشگاههاي جهان قرار بگيرد .
موفقيت دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
ايران مقام اول مسابقات بين المللي بتن آمريكا را نصيب خود كرد
تيم دانشجويي بتن دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي مقام نخست مسابقات جهاني بتن را كه توسط انجمن بتن آمريكا (ACI) در هفتم مهرماه در شهر بوستون برگزار شد، كسب كرد .
به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، تيم بتن اين دانشگاه با شركت در اين مسابقات كه با هدف طراحي و ساخت بتن نيمه سبك سازه اي با حد اقل انحراف از معيارهاي تعيين شده براي مقاومت و وزن هر ساله به صورت بين المللي و دربين دانشگاههاي مختلف سراسر جهان برگزار مي شود، مقام نخست را در بين ساير دانشگاههاي جهان به دست آورد
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