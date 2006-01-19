عمليات شهادت طلبانه در تل آويو

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري الجزيره در اين عمليات شهادت طلبانه دستكم بيست تن مجروح شده اند .
رژيم صهيونيستي همزمان با اين عمليات فرودگاه بين المللي بن گورين را بست .
راديو رژيم صهيونيستي اين انفجار را يك عمليات انتحاري توصيف كرد و گفت هنوز هيچ گروهي مسئوليت آن را برعهده نگرفته است.
بر اساس گزارش ها نيروهاي اشغالگر صهيونيستي هم اكنون محل عمليات را محاصره كرده و تدابير شديد امنيتي را در منطقه اعمال كرده اند. درحال حاضر نظاميان صهيونيستي با محاصره محل انفجار از نزديك شدن افراد جلوگيري مي كنند.
پليس رژيم صهيونيستي گفت جسد عامل عمليات شهادت طلبانه را در محل انفجار كشف كرده است. براساس آخرين گزارش ها، شخصي وارد كافه ايستگاه اتوبوس ها در تل آويو شده و خود را منفجر كرده است .
اين عمليات در زماني صورت گرفت كه رژيم صهيونيستي همچنان از زمان سكته مغزي آريل شارون نخست وزير اين رژيم دچار سردرگمي است .
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