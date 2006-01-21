80 هزار ساكن چهار باغ از دريافت خدمات عمومي محروم هستند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" از ساوجبلاغ ، ساكنان اين بخش به دلايل مختلف با مشكلات بي شماري دست و پنجه نرم مي كنند. بخشي از اين منطقه در همجواري با مركز دفن زباله حلقه دره از آلودگي محيط زيست به شدت رنج مي برد.

در اين بخش حتي درمانگاه مجهزي كه قادر به ارائه خدمات درماني به ساكنان باشد وجود ندارد. از سوي ديگر وضعيت آموزشي منطقه به دليل كمبود فضاهاي آموزشي چندان مناسب نيست.

همچنين ساخت و سازهاي غير مجاز و تخريب باغات و زمينهاي كشاورزي در بخش چهارباغ بسيار نگران كننده است و به نظر مي رسد با ادامه روند كنوني در آينده نزديك در اين بخش كه روزگاري تفرجگاه مردم بوده است ، چيزي باقي نماند.

علاوه بر اين مسائل ، جاري بودن فاضلاب روستاهاي اين بخش در خيابانها، ساكنان منطقه را نگران كرده است.

يكي از ساكنان منطقه در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: مسائل اين بخش تمام شدني نيست و به رغم اينكه يك سوم جمعيت شهرستان ساوجبلاغ در اين منطقه ساكن هستند ، كمترين خدمات شهري در اين بخش ارائه مي شود.

وي افزود: برق منطقه مدام با قطعي مواجه است و بسياري از ساكنان منطقه از برق دزدي استفاده مي كنند. آب چهارباغ نيز به دلايل مختلف از جمله نزديكي به مركز دفن زباله حلقه دره ، قديمي بودن چاههاي آب و لايروبي نشدن آنها ، پوسيدگي لوله هاي آب و... همواره آلوده است .

شهروند ديگري ادامه داد: آب برخي مناطق پرجمعيت مانند مهدي آباد و ملك آباد با چشم غير مسلح قابل ديدن است و ذرات معلق آب به آساني ديده مي شود.

وي خاطر نشان كرد: از گاز شهري در اين مناطق خبري نيست و تهيه كپسول گاز به خصوص در فصل سرما از معضلات دائمي منطقه است .

اين شهروند يادآور شد: وضعيت مخابرات ، آموزش ، بهداشت ، فرهنگ، فاضلاب و هر چيز ديگري كه براي زندگي انسانها لازم است در اين بخش زير صفر است و علي رغم وعده هاي بي شمار مسئولان در سالهاي اخير تحولي در اين بخش ايجاد نشده است.

فرماندار ساوجبلاغ در اين خصوص به مهر گفت: فرمانداري با مشكلات ساكنان منطقه در خصوص ساخت و سازهاي غير مجاز ، آب ، برق ، مخابرات و ... بيگانه نيست و تمام تلاش خود را براي رفع مشكل منطقه خواهد كرد.

سيد محمد ميربزرگي افزود : براي رفع مشكل فاضلاب دو روستاي پرجمعيت اين بخش به تازگي رايزني هايي با سازمان مديريت و برنامه ريزي شده است و براي رفع مشكلات فاضلاب منطقه اعتباراتي تصويب شده است .

وي اعتبار تخصيص يافته به طرح فاضلاب روستاهاي ملك آباد و مهدي آباد را رقمي بالغ بر 30 ميليارد ريال اعلام كرد و اظهار داشت: سالانه 10ميليارد ريال از اين اعتبار براي انجام مراحل مختلف طرح پرداخت خواهد شد.

فرماندار ساوجبلاغ خاطر نشان كرد: همچنين در يك طرح مطالعاتي اقدامات اوليه حريم شهر چهارباغ در دست بررسي است.

وي گفت: بر اساس اين طرح روستاهاي ملك آباد و مهدي آباد در حوزه شهرداري چهار باغ در حال مطالعه است.

ميربزرگي اظهار اميدواري كرد: از طريق مطالعات طرحهاي مختلف بستر خدمات رساني بيشتر به مردم بخش و مناطق چهار باغ فراهم شود.