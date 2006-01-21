خودروهاي حمل زباله در ايران بيش از دو دهه قدمت دارند

عليرضا طالبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، افزود: خودروهايي كه عمر مفيد آنها به پايان رسيده ، بازدهي لازم را ندارند و اين مسئله در افزايش معضلات حمل زباله كرج بسيار مؤثر است.

وي تصريح كرد: بسياري از ماشين آلات خدمات شهري مورد استفاده خدمات مختلف قرار مي گيرد و به همين دليل ضرورت نوسازي آنها به شدت احساس مي شود.

طالبي يادآور شد: در اغلب كشورهاي پيشرفته دنيا از ماشين آلات حمل زباله بين 5 تا 7 سال استفاده مي شود ، در حالي كه در ايران اين خودروها بيش از 20 سال مورد بهره برداري قرار مي گيرند.

مديرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري كرج خاطر نشان كرد: لازمه ارتقاء خدمات شهري ، جايگزيني ماشين آلات جديد به جاي انواع قديمي و فرسوده و اجتناب از خدمات رساني سنتي است.