شهادت دو فلسطيني در اردوگاه فلسطيني طولكرم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، نظاميان اشغالگر اسراييل امروز به اردوگاه طولكرم واقع در كرانه باختري رود اردن يورش بردند .
بر اثر اين حمله، دو مبارز مقاومت فلسطيني به شهادت رسيدند.
در اين يورش نظاميان اشغالگر ان اسراييلي تعداد زيادي از منازل فلسطيني تخريب كردند .
اين در حالي است كه نيروهاي اشغالگراسراييلي امروز با حمايت چندين دستگاه تانك و هلي كوپتربه شهر و اردوگاه جنين دركرانه باختري رود اردن حمله كرده و"بسام السعدي" فرمانده نظامي جنبش جهاد اسلامي فلسطين را دستگير كردند.
يورش نظاميان اسراييلي به اردوگاه طولكرم به شهادت دو فعال عضو مقاومت فلسطين انجاميد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، نظاميان اشغالگر اسراييل امروز به اردوگاه طولكرم واقع در كرانه باختري رود اردن يورش بردند .
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