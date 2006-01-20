سيزدهمين ايستگاه سنجش آلودگي هواي تهران به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران با اعلام اين خبر، افزود: اين ايستگاهها با هدف تجزيه و تحليل وضعيت آلودگي هوا وآلاينده هاي موجود در هوا راه اندازي شده و اين قابليت رادارد كه ميزان آلاينده ها را به طور مستمر ودر طول 24 ساعت اندازه گيري كند.

بنابراظهار دكتر يوسف رشيدي هزينه احداث هر يك از اين ايستگاهها 150 ميليون تومان است و در صورت استفاده از امكانات خارجي در راه اندازي اين ايستگاهها ، حدود 30 در صد به اين هزينه اضافه خواهد شد.

وي ادامه داد: سنجش مداوم آلودگي هوا مي تواند ساكنان شهر تهران را از شرايط بسيار آلوده بحراني آگاه سازد چراكه هر گونه تصميم گيري مديريتي به منظور كاهش آلودگي هوا در نهايت بايد با بررسي اطلاعات مستمر و قابل اطمينان در زمينه وضعيت آلودگي هواي شهر در يك دوره طولاني مدت انجام پذيرد.