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۹ مهر ۱۳۸۲، ۲۰:۴۶

اسماعيل دانشور دبير كل فدراسيون فوتبال در گفت وگو با "مهر":

فدراسيون فوتبال هيج وقت با برانكو مشكلي نداشت

فدراسيون فوتبال هيج وقت با برانكو مشكلي نداشت

دبير كل فدراسيون فوتبال گفت: طي يكسال گذشته فدراسيون فوتبال تماسهاي بسياري را براي ادامه همكاري با برانكو داشت ولي ايشان به خاطر مشكلات شخصي هر بار از پذيرفتن درخواست فدراسيون فوتبال امتناع مي كرد.

اسماعيل دانشور با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" تاكيد كرد: با توجه به عملكرد موفق برانكو در تيم ملي اميد و شناخت خوبي كه ايشان از فوتبال ايران داشتند فدراسيون فوتبال بسيار علاقمند بود تا همكاري ايشان ادامه پيدا كند ولي برخي مشكلات خانوادگي وي اجازه نداد تا او به ايران باز گردد.

وي با رد هرگونه مشكل بين فدراسيون فوتبال و برانكو تصريح كرد: فدراسيون فوتبال هيچ وقت نه بر سر مسائل مالي و نه شرايط جديد برانكو مشكلي با وي نداشت و همانطور كه گفتم تنها مشكلات شخصي او در گذشته اجازه نداد تا همكاري فدراسيون با وي ادامه پيدا كند.

دانشور در مورد مدت قرارداد برانكو گفت: قرارداد وي يكساله است و در صورت توافق طرفين قابل تمديد است. ايشان سرمربي تيم ملي بزرگسالان هستند و هدايت تيم ملي را در بازيهاي مقدماتي جام ملتها برعهده خواهند داشت.

 

کد مطلب 27990

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