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۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۵۰

ظرفيت پذيرش دانشكده هاي داروسازي در هفدهمين دوره دكتري تخصصي داروسازي اعلام شد

ظرفيت پذيرش دانشكده هاي داروسازي در هفدهمين دوره امتحانات پذيرش دانشجوي دوره دكتري (Ph.D) و تخصصي رشته هاي داروسازي اعلام شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، ظرفيت پذيرش رشته فارماسيوتيكس در دانشكده هاي داروسازي تهران و تبريز 11 نفر، در رشته شيمي داروئي دانشكده هاي داروسازي تهران، شهيد بهشتي و تبريز 13 نفر و در رشته فارماكوگنوزي دانشكده هاي داروسازي تهران و تبريز 6 نفر اعلام شده است.

همچنين رشته سم شناسي در سه دانشكده داروسازي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و مشهد 16 نفر دانشجو مي پذيرد.

در رشته داروسازي باليني در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران 5 نفر و در رشته داروسازي هسته اي نيز در همين دانشكده 4 نفر پذيرفته مي شوند.

رشته بيوتكنولوژي داروئي در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 4 نفر و در انستيتو پاستور 7 نفر مورد پذيرش قرار خواهند گرفت.

هفدهمين دوره امتحانات پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي رشته هاي داروسازي روز پنجشنبه 4 اسفند ماه جاري برگزار خواهد شد.

کد مطلب 279935

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