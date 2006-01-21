ظرفيت پذيرش دانشكده هاي داروسازي در هفدهمين دوره دكتري تخصصي داروسازي اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، ظرفيت پذيرش رشته فارماسيوتيكس در دانشكده هاي داروسازي تهران و تبريز 11 نفر، در رشته شيمي داروئي دانشكده هاي داروسازي تهران، شهيد بهشتي و تبريز 13 نفر و در رشته فارماكوگنوزي دانشكده هاي داروسازي تهران و تبريز 6 نفر اعلام شده است.

همچنين رشته سم شناسي در سه دانشكده داروسازي دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و مشهد 16 نفر دانشجو مي پذيرد.

در رشته داروسازي باليني در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران 5 نفر و در رشته داروسازي هسته اي نيز در همين دانشكده 4 نفر پذيرفته مي شوند.

رشته بيوتكنولوژي داروئي در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد 4 نفر و در انستيتو پاستور 7 نفر مورد پذيرش قرار خواهند گرفت.

هفدهمين دوره امتحانات پذيرش دانشجوي دوره دكتري تخصصي رشته هاي داروسازي روز پنجشنبه 4 اسفند ماه جاري برگزار خواهد شد.