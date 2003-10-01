واليبال باشگاهي تهران به صورت دسته اول و جام در جام برگزار خواهد شد

عباس جلاير رييس هيات واليبال استان تهران درگفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: در مسابقات دسته اول 12 تيم حضورخواهند داشت كه به صورت رفت وبرگشت با هم ديدار مي كنند.

وي افزود: دوشنبه هفته آينده قرعه كشي رقابت هاي دسته اول انجام خواهد شد و همانجا نمايندگان تيم ها تصميم خواهند گرفت كه مسابقات به شكل يك يا دو گروهي برگزار شود.

جلايردرادامه گفت: 2 تيم برتررقابت هاي دسته اول با 6 تيم تهراني شركت كننده درسوپرليگ مسابقاتي را بصورت سوپر ليگ برگزارخواهند كرد.

رييس هيات واليبال تهران درمورد مسابقات رده هاي سني پايه گفت: درسالجاري ودررده هاي سني نوجوانان و جوانان ازحضور نفراتي كه شناسنامه هاي مخد وش يا صغرسني يا توضيح دارد داشته باشند، ممانعت بعمل خواهد آمد. ضمن اينكه اجازه حضور نفرات شهرستاني را هم درمسابقات واليبال تهران نخواهيم داد. هدف ما رشد واليبال تهران است واگر مشكل سالن نداشته باشيم، مطمئنا به اين هدف دست پيدا خواهيم كرد.