پرونده ايران به شوراي امنيت برود ، اجراي پروتكل الحاقي را لغو مي كنيم/ توقف اجراي پروتكل به معناي قطع همكاري با آژانس نيست/ هراسي از تحريم نداريم اما به دنبال تقابل هم نيستيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، سلطانيه درمصاحبه با بي بي سي گفت : "ما فعاليت هاي خود در اصفهان و غني سازي در نطنز را به آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش كرده ايم به اين علت كه بر اساس پادمان هاي جامع ، تمام اعضاي آژانس متعهد هستند تا 180 روز قبل از اينكه مواد هسته اي به تاسيسات تزريق شود اطلاع دهند . ايران در سال 2000 جناب آقاي دكتر البرادعي را به اصفهان دعوت كرد و بدون آن كه (بر اساس ان پي تي) متعهد باشد فعاليت يو سي اف اصفهان را به وي اطلاع داد . همچنين زماني كه آقاي البرادعي به كارخانه غني سازي نطنز دعوت شد ما كار سانتريفيوژهاي راهنما را شروع نكرده بوديم و هيچگونه نقضي در تعهدات خود نيز نداشتيم ".

بي بي سي : در ماه دسامبر محمد البرادعي مدير كل آژانس اعلام كرد كه ايران ، سه ماه است كه با درخواست هاي آژانس براي ارائه اطلاعات و دسترسي بيشتر به تاسيسات هسته اي، ارائه اسناد و شفاف سازي همكاري نمي كند و پس از دادن ضرب الاجل ، شما پلمب هاي نطنز را (براي تحقيقات هسته اي ) برداشتيد حالا برگرديم به همان سؤال چرا، الان چنين كاري كرديد ؟

دكتر سلطانيه : "همانطور كه عرض كردم ما از ادامه تعليق نا اميد شديم البته هنوز تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي ما، بويژه در مقياس تجاري، توليد سوخت ، در وضعيت تعليق به سر مي برد تنها چيزي كه وجود دارد اين است كه ما تحت نظارت آژانس تحقيقات را شروع كرده ايم . ما اكنون آماده گفتگو هستيم ، با روسيه هم گفتگوهايي را هم شروع كرده ايم و مرحله بعدي اين گفتگوها در فوريه در مسكو خواهد بود و هنوز مسائلي وجود دارد كه مي توانيم گفتگو كنيم ، سه سال پيش گزارشي 30 صفحه اي درباره فعاليت هاي هسته اي و در جهت شفاف سازي به البرادعي داديم ، آخرين گزارش تنها 4 صفحه بود و تنها مسائل كمي باقي مانده است ، همانطور كه شما اشاره كرديد اينها تدابير شفاف سازي بود و اين بدان معني بود كه همكازي ما غير تعهد آور و فراتر از تعهدات و يا پروتكل الحاقي است ".

بي بي سي : جناب آقاي سفير جزئيات و مسائل فني را كناربگذاريد فقط به يك سؤال سياسي پاسخ دهيد چون اين مسئله درامور سياسي طرح شده ؛ شما به روشني تصميم گرفته ايد تا تقابل كنيد آيا زمان تقابل است؟

دكتر سلطانيه : "متاسفم كه بگويم كاملاً با شما مخالفم من تقابلي نمي بينم ".

بي بي سي : بنابراين شما فكر مي كنيد كه تقابلي صورت نخواهد گرفت ؟

دكتر سلطانيه : "خير" .

بي بي سي : فكر مي كنيد كه جامعه بين المللي چه واكنشي از خود نشان خواهد داد ؟

دكتر سلطانيه : " ما انتظار داريم كه لندن و برلين صادقانه از دو سال و نيم صبر و همكاري ايران با آژانس قدرداني كنند. بيش از يك هزار روز نفر بازرسي از ايران يك رويداد بي سابقه در تاريخ آژانس به شمار مي رود. بيست مورد دسترسي به اماكن نظامي، دست آوردهايي هستند كه حتي فكر مي كنم اروپائي ها هم بايد آن را توضيح دهند اينها همه تلاش هاي ديپلماسي است" .

بي بي سي : جناب سفير بايد بگويم كه من از قضاوت نادرست شما بهت زده شدم آيا متوجه نشديد كه در پايان نه تنها تروئيكاي اروپا بلكه براي مثال مردم اروپا و دوست شما روسيه نيز همانطور كه مقامات آن كشور گفته اند صبر و تحمل خود را به خاطر از سرگيري تحقيقات هسته اي ايران از دست داده اند ؟

دكتر سلطانيه : " اين قضاوت درستي نيست ، اكثريت دولت هاي عضو آژانس از جنبش غير متعهدها ، روسيه و چين معمولاً از اصول و مواضع ما حمايت كرده و معمولاً بر نگرش هاي چند جانبه تاكيد كرده اند و معتقدند كه بايد از كار آژانس حمايت كنند و به آژانس اجازه دهند تا كار فني خود را انجام دهد و بر اين باورند كه مسئله بايد در آژانس حل و فصل شود اين هايي كه تلاش مي كنند تا موضوع به خارج از آژانس منتقل كنند در حقيقت مي خواهند با وارد ساختن فشار موضوع را به درگيري بكشانند" .

بي بي سي : اگر در 2 فوريه شوراي حكام موضوع ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد ايران چه كاري خواهد كرد ؟

دكترسلطانيه:" اگر اين موضوع به شوراي امنيت ارجاع شود ما براساس قانون مصوبه مجلس خودمان عمل خواهيم كرد و در آن زمان دولت نمي تواند به همكاري خود در زمينه تعليق داوطلبانه فعاليت هاي غني سازي كه هنوز در تعليق است ادامه دهد و همچنين ما نمي توانيم داوطلبانه پروتكل الحاقي را اجرا كنيم تنها كشوري دركل جهان هستيم كه قبل از تصويب اين پروتكل آن را به اجرا گذاشته ايم وكاملاً به پروتكل الحاقي قبل از تصويب عمل مي كنيم".

بي بي سي : آيا منظور شما اين است كه اگر موضوع به شوراي امنيت برود شما بازرسي ها را پايان خواهيد داد؟

دكترسلطانيه :" ما به همكاري خود با آژانس تحت پادمان جامع ان پي تي ادامه مي دهيم و اين همان IM6153 است، اما در صورت ارجاع موضوع به شوراي امنيت به همكاري خود براي اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي كه هنوز هم در مجلس تصويب نشده است ادامه نمي دهيم ".

بي بي سي : مي دانم كه شما چه مي گوئيد و مي دانم كه ايران بطور داوطلبانه موافقت كرده است تا پروتكل الحاقي در زمان بسيار كوتاهي به اجرا بگذارد و بازرسي صورت گيرد و الان به من مي گوئيد كه اگر موضوع به شوراي امنيت ارجاع شود همكاري خود را قطع خواهيد كرد بنابراين ديگر بازرسي هاي سريع در كار نخواهد بود ؟

دكترسلطانيه : " شايد بهتر بود كه شما از عبارت بهتري يعني پروتكل الحاقي استفاده مي كرديد ، شما داريد به دسترسي كامل اشاره مي كنيد بله دسترسي كامل بر اساس بند 4 ان پي تي ديگر انجام نخواهد شد . اين پيامد ارجاع موضوع به شوراي امنيت است و پيامد ديگر آن اين است كه پيشرفت هاي فوق العاده اي كه آژانس و محمد البرادعي مديركل آن در اين زمينه داشته و همچنين پيشرفت هايي كه ما در پي گفتگوهايي بسيار سودمندي با سه كشور اروپايي داشتيم و در آن امتياز بزرگي داديم و غني سازي را به حال تعليق در آورديم دست كم گرفته شده است در حاليكه مي توان اين موضوع را در آژانس خاتمه داد ".

بي بي سي : شما گفتيد كه اگر در 2 فوريه موضوع به شوراي امنيت ارجاع شود به دسترسي كامل كه در ماه هاي گذشته در داخل ايران به بازرسان داده ايد پايان خواهيد داد ؟

دكترسلطانيه : " فكر مي كنم كه اين واضح است اما من دوباره آن را يادآور مي شوم تمام فعاليت هايي كه ما بطور داوطلبانه اي و بر اساس پروتكل الحاقي انجام مي دهيم از جمله دسترسي آزاد كه در 20 مورد به اماكن نظامي داده شده، ديگر صورت نخواهد گرفت " .

بي بي سي : آيا اين بحران را افزايش نخواهد داد؟

دكترسلطانيه :"خوب كساني كه تشويق مي كنند و آمريكا كه يك جانبه در اين مسير قدم برمي دارد بايد بدانند كه اين اقدام درستي نيست بنابراين بايد به اروپايي ها كه اغلب از سياست چند جانبه گرايي و آژانس حمايت مي كنند بگوئيم كه از اين روند پيروي نكنند و من توصيه مي كنم كه تا به گفتگوها بازگردند و از چند جانبه گرايي حمايت كنند ".

بي بي سي : جاه طلبي هاي(برنامه هاي) طولاني مدت ايران در زمينه هسته اي چيست؟

دكترسلطانيه : " جاه طلبي هاي هسته اي كه به نظر من بايد به آن علوم هسته اي گفت اين است كه ايران داراي تمدني هزاران ساله است و نمي تواند خود را از تكنولوژي پيشرفته و از جمله تكنولوژي هسته اي محروم كنيم ، ايران شايسته اين تكنولوژي است ".

بي بي سي : آيا شما كه دستكم چهار ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كنيد نياز به تكنولوژي هسته اي داريد ؟

دكترسلطانيه : " پاسخ اين سؤال بسيار ساده است و اينكه تكنولوژي هسته اي به عنوان يك تكنولوژي پيشرفته، نقطه عطف تمام تكنولوژي هاي پيشرفته، و ديگر مهندسي ها به شمار مي رود . اگر ما به تكنولوژي هسته اي دسترسي پيدا كنيم مي توانيم كشور و صنعت خود را توسعه دهيم و اين هدف ماست و ديگر نمي خواهيم كشور توسعه نيافته باشيم. نكته دوم اين است كه براساس گزارش هاي آژانس كه در سايت اينترنتي آن ذكر شده توجيه مناسب براي دستيابي به انرژي هسته اي وجود دارد، انرژي هسته اي شديداً توصيه مي شود و اين انرژي مي تواند به خاطر ارزش افزوده و قيمت بالاي نفت و تمام توصيه ها درباره پتروشيمي و نفت كه گفته مي شود از آن استفاده نشود كاملاً به خوبي توجيه مي شود ، ما مي توانيم بسياري ازدلايل علمي را براي استفاده از بياوريم . بنابراين دلايل علمي براي استفاده از اين تكنولوژي وجود دارد" .

بي بي سي : جناب سفير آيا حقيقت دارد كه ايران مي خواهد تا برنامه هاي غني سازي را توسعه دهد ؟ حداقل اين به شما امكان مي دهد تا گزينه تسليحات هسته اي خود را توسعه دهيد ؟

دكترسلطانيه : "خوب بايد بگويم كه متاسفانه اين درست نيست ".

بي بي سي : اينكه شما برنامه هاي غني سازي نداشتيد ؟ يا اينكه برنامه ها به شما امكان توسعه تسليحات هسته اي را نمي دهد ؟ كدام درست نيست؟

به گزارش مهر دكترسلطانيه گفت :" چيزي كه وجود دارد البته اين است كه غني سازي هسته اي و سوخت در راكتورها مورد استفاده قرار مي گيرد كه قطعاً شما اين موضوع را مي دانيد اما چيزي كه مي خواهم به شما بگويم اين است كه متاسفانه بسياري، ابعاد تكنيكي آن را نمي دانند - و نمي خواهند بدانند - اگر ما تحت پادمان هاي تمام نماي آژانس غني سازي انجام مي دهيم اين كار به لحاظ تكنيكي كاملاً غير ممكن است كه تدابير آبشاري را يك شبه تغيير دهيم و آنگاه به سمت غني سازي به درجه بالاي اورانيوم كه مي توان آن را براي ساخت تسليحات هسته اي مورد استفاده قرار گيرد پيش رويم اين كاملاً غير ممكن است و تمام بازرسان و دوربين هاي آژانس در آنجا نصب شده اند و هرگونه تغييراتي در تدابير و ترتيب آبشارها و دستگاههاي سانتريفيوژ را آژانس در وين مطلع مي شود و مي داند و اين ممكن نيست بنابرين ما تحت پادمانهاي آژانس متعهد به غني سازي هستيم كه تحت كنترل است ".

بي بي سي : آيا ايران تمايل دارد تا روزي به تسليحات هسته اي دست يابد؟

دكترسلطانيه :" قطعاً نه ، اگر هدف و دكترين دفاعي ما پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران اين بود ما بايد از ان پي تي كنار مي رفتيم من در آن زمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي بودم همچنين 24 سال قبل من اولين سفير ايران در آژانس بودم ما خواهان همكاري با آژانس و اجرا ان پي تي هستيم ".

بي بي سي : شما گفتيد كه ايران قصد توسعه سلاح هاي هسته اي را ندارد . چرا ايران قبل از اينكه از سوي بازرسان مورد بازرسي قرار گيرد ، تاسيسات هسته اي كليدي را اعلام كرد ؟ چرا ايران اسنادي را از عبدالقدير خان دانشمند هسته اي پاكستاني دريافت كرد ؟ بر اساس گزارش آمريكا و انگليس شواهد مهمي وجود دارد كه ايران جزئيات برنامه هاي صلح آميز خود را گزارش نداده است چرا؟

دكترسلطانيه :" بطور خلاصه به خاطر ضيق وقت بايد بگويم ؛ اين بيشترين ميزان شفاف سازي است كه ما انجام داديم ، من خود شخصاً رئيس يك تيم هسته اي بودم به همين سبب مي توانم به شما دقيقاً بگويم كه چه اتفاقي رخ داد . بازرسان به تمام اماكن نظامي از جمله پارچين كه آخرين گزارش آن به مدير كل آژانس ارائه شد و هيچ نشانه اي دال بر انحراف در آن ديده نشد و همچنين در لويزان دسترسي پيدا كردند و نمونه ها و تكنولوژي پيشرفته و تحليل هاي فني نشان داده است كه هيچ مدركي دال بر انحراف در مواد هسته اي وجود نداشته است".

بي بي سي : با توجه به اظهارات اخير رئيس جمهور ايران مبني بر از بين بردن اسرائيل و اينكه هولوكاست را يك افسانه خوانده است، بسياري از افراد در غرب مي گويند كه اگر اين يك خطر است نبايد به اين كشور اجازه دسترسي به تسليحات هسته اي از طريق غني سازي داده شود؟

دكترسلطانيه :" اول از همه همانطور كه گفتم قطعاً ما مخالف تسليحات هسته اي هستيم حتي رهبر معظم ما كه با رئيس جمهور تاجيكستان ديدار مي كردند به روشني اعلام فرمودند كه بر اساس فتاواي داده شده ما مخالف تسليحات هسته اي هستيم و تسليحات هسته اي آسيب پذيري را هم بيشتر خواهد كرد و با مسائل اقتصادي و تمام ابعاد مختلف جامعه منافات دارد. بعد هم همانطور كه متوجه شديد اتفاقي در سي ان ان افتاد بعضي از نظرات و مصاحبه هاي رئيس جمهور ما متاسفانه تحريف شد . موضع جمهوري اسلامي ايران همانطوريكه الان مي گويم همان است كه رهبر معظم انقلاب فرمودند و رئيس جمهور و ديگر مقامات ما گفتند كه اگر يهوديان، مسلمانان و مسيحيان و پيروان مذاهب الهي كه مورد احترام هستند ، فلسطينيان و آوارگان فلسطيني در كنار هم در آن منطقه دور هم جمع شوند و رفراندوم دموكراتيكي داشته باشند ، در نتيجه دولت خود را انتخاب كنند و جمهوري اسلامي ايران از نتايج آن حمايت خواهد كرد".

بي بي سي : آيا شما فكر مي كنيد كه آقاي احمدي نژاد مردي است كه غرب به وي اعتماد كند؟

دكترسلطانيه :" قطعاً ، من اين شك و شبهه را رد مي كنم آنها بايد اعتماد كنند جناب آقاي رئيس جمهور همان فردي است كه در مجمع عمومي سازمان ملل اعلام آمادگي كرد تا تمام دنيا در غني سازي و تاسيسات هسته ايمان مشاركت داشته باشند و اين حد اكثر شفاف سازي است كه وراي تصور است و هيچكدام شما دراروپا حتي به ديگر از كشورهاي غربي هم چنين اجازه اي نداده ايد تا در تاسيسات هسته اي و غني سازي شما شركت كنند و آنها بايد به ايران اعتماد داشته باشند".

بي بي سي : آيا شما انتظار تحريم را داريد ؟

دكترسلطانيه :" البته شما بايد به خاطر بياوريد كه ما پس از انقلاب تحريم شديم و هشت سال به ما جنگ تحميل شد كه در آن عراق از سوي تمام كشورهاي غربي از جمله انگليس مورد حمايت قرار گرفت ما تجربه تلخي در زمينه تحريم داريم اما البته كه ما به دنبال تقابل نيستيم ما مرد گفتگو و مذاكره هستيم نه مناقشه و تقابل ".