15 مدرسه ساوجبلاغ نياز به تعميرات اساسي دارند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" از ساوجبلاغ ، اين مدارس به دليل عدم تامين بودجه تاكنون مورد بازسازي واقع نشده اند و از اين ميان دو مدرسه وضعيت اسفباري دارند.

برخي مناطق شهرستان مانند مهدي آباد و ملك آباد به شدت با كمبود فضاهاي آموزشي مواجه هستند و اگر از هم اكنون براي معضلات آموزش شهرستان ساوجبلاغ برنامه ريزي نشود، ساماندهي اين وضعيت در آينده كاري دشوار به نظر مي رسد.

رشد بي رويه جمعيت در سالهاي اخير در اين شهرستان به مسائل آموزشي شهرستان دامن زده است و مهاجر پذيري كمبود فضاهاي آموزشي در ساوجبلاغ را افزايش داده است.

عبدالله نژاد فلاح مدير آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ در اين خصوص به مهر گفت : شهرستان ساوجبلاغ با كمبود 140 كلاس درس مواجه است كه اين كمبود در مناطق روستايي و مهاجر پذير بيشتر ديده مي شود .

وي افزود : چنانچه در سال آينده اعتباري براي بازسازي مدارس قديمي و افزايش كلاسهاي درس شهرستان منظور نشود، بيشتر مدارس شهرستان در سال آتي دو نوبتي خواهند شد.

نژاد فلاح با تاييد كمبود فضاهاي آموزشي در ملك آباد و مهدي آباد اظهار داشت : براي حل مشكلات مناطق مهاجر پذير شهرستان بايد از هم اكنون برنامه ريزي شود.

مدير آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ تصريح كرد: هم اكنون 15 مدرسه قديمي در ساوجبلاغ به شدت نيازمند تعمير هستند كه براي تعمير و بازسازي آنها به اعتباري بالغ بر 450 ميليون ريال نياز است .

وي حضور خيرين مدرسه ساز در ساوجبلاغ را بسيار مثبت ارزيابي كرد و گفت : تاكنون سه مدرسه توسط خيرين در مناطق روستايي شهرستان ساوجبلاغ احداث شده است كه در حل مسائل آموزشي روستاهايي كه مدرسه در آنها واقع شده بسيار موثر بوده اند.

گفتني است ؛ شهرستان ساوجبلاغ در 75 كيلومتري غرب استان تهران 280 آموزشگاه با يك هزار و 679 كلاس درس دارد.