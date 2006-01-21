مشاور امنيت ملي آمريكا به عواقب بد مذاكرات مسئولان اين كشور با شورشيان در عراق هشدار داد

به گزارش خبرگزاري مهر، موافاك روباي مشاور امنيت ملي آمريكا در گفتگو با روزنامه واشنگتن تايمز اعلام كرد: متاسفانه برخي از منابع آمريكايي در حالي كه دولت شيعه در عراق فعاليت مي كند، با شورشي هايي كه دولت را قبول نمي كنند، گفتگوهايي را انجام داده اند.

وي افزود: من اعتقاد دارم آمريكايي ها اشتباهات بزرگ و جبران ناپذيري مرتكب مي شوند،زيرا سياست گفتگو و دلجويي از شورشيان تبعات بسيار بدي دارد و نمي توان به راحتي تبعات آن را جبران كرد، آمريكايي ها بايد اجازه دهند دولت عراق به هر شكلي كه مناسب مي داند، با شورشي ها برخورد كند.

روباي خاطرنشان كرد: هرگونه ارتباط با شورشي ها سبب خواهد شد شرايط عراق از اين كه هست بدتر گردد.

اين مشاور كاخ سفيد گفت: گفتگو با شورشي ها بهاي سنگيني همچون كشته شدن افراد بيشتري از غير نظاميان را به دنبال خواهد داشت كه گفتگوكنندگان بايد مسئوليت تبعات آن را بر عهده گيرند.



واشنگتن تايمز در ادامه نوشت: اين در حالي است كه سخنگوي پنتاگون از اظهار نظر در اين زمينه خودداري كرده است.



چندي پيش روزنامه نيويورك تايمز فاش كرد كه منابع رسمي آمريكا با رهبران شورشي عراق گفتگوهايي را آغاز كرده اند تا شورشي هاي داخلي را از گروههاي راديكالي همچون القاعده متمايز نمايند.



بر اساس اين گزارش، طبق مصاحبه هايي كه با شورشيان و منابع رسمي عراق و آمريكا صورت گرفت، برخوردها ميان گروههاي عراقي و القاعده در بسياري از شهرهاي عراق به ويژه درمثلث سني نشين تقريبا از بين رفته است و به نظر مي رسد سني ها در ماههاي گذشته بسيار قوي تر شده اند.

يكي از منابع غربي كه در اين گفتگوها شركت دارد، به روزنامه نيويورك تايمز گفت: آمريكايي ها بحث هاي رو در رويي را با شورشي ها آغاز كرده اند.

وي افزود:ما حتي جلسه هايي را با رهبران شورشي عراقي نيز برگزار كرديم و در اين جلسه ها ازآنها خواستيم در امور سياسي مشاركت داشته باشند.

اين منبع غربي تاكيد كرد كه مهمترين هدف گفتگوها اين است كه شورشي هاي عراقي از آنهايي كه متصل به گروه القاعده هستند جداسازي شوند و شورشي هاي محلي به مشاركت در امور سياسي فراخوانده شوند.

حدود سه هفته پيش يكي از رهبران عشاير مناطق شمالي بغداد از گفتگوي خود با سران نظامي ارتش آمريكا براي دستيابي به توافقي جهت متوقف كردن فعاليت گروههاي مسلح در مناطق ظلوعيه، طارميه و تاجي خبر داده بود.

به گزارش مهر، روزنامه "الوطن" به نقل از يك منبع خود اعلام كرد: رهبران عشايردرمناطق شمالي پايتخت به طرف آمريكايي اعلام كردند كه تمايل دارند در صورت پاسخ به درخواستهايشان به منظور جلوگيري ازحضور نظامي آمريكا در روستاها وشهرهاي شمالي بغداد و آزادي فرزندان عشايردر بند ، وارد مذاكره با آنها شوند.



دفترطالباني رئيس جمهوري عراق درواكنش به خبرمذاكرات پنهاني آمريكايي ها با شورشيان و گروه هاي مسلح تاكيد كرده بود: باب گفتگو به روي همه عراقي ها مگر آن دسته از كساني كه دستانشان به خون بيگناهان آغشته است ، باز است.

عادل عبدالمهدي معاون نخست وزيرعراق هم نسبت به مفيد بودن مذاكرات پنهاني آمريكايي ها با گروه هاي شورشي و تاثير آن بر توقف اقدامات تروريستي ابراز ترديد كرده است.

چند روز پيش زلماي خليل زاد اعلام كرد كه آمريكا براي مذاكره با برخي از گروههاي شورشي در عراق تلاش مي كند.

سفير آمريكا در عراق گفت كه دستان وي براي مذاكره با هر يك از گروههاي مختلف شورشي به جزطرفداران صدام و حاميان ابو مصعب الزرقاوي رهبر القاعده درعراق باز است .

وي افزود : ما درحال برقراري تماس با هريك از گروهها به جزء دو گروه زرقاوي و طرفداران صدام و افراد حامي بازگشت مجدد صدام هستيم .

خليل زاد به جزئيات بيشتري درباره گروههايي كه اميدوار به گفتگو با آنان است، اشاره اي نكرد، اما خاطر نشان كرد كه آنها از گروههاي سني كه از روند سياسي درعراق محروم شدند،هستند.



اين در حالي است كه آمريكا براي نخستين بار همزمان با بلوكه كردن دارايي هاي آصف شوكت رئيس سازمان اطلاعات نظامي سوريه، وي را به همكاري مستقيم در حمايت از شورشيان عراقي متهم كرد.



