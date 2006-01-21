مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :

رييس كميسيون اقتصادي مجلس : براي كاهش هزينه هاي دولت راهكاري در بودجه 85 پيش بيني نشده است

دبير شوراي عالي امنيت ملي : راه مصالحه باز است

از امروز در راهنمايي و رانندگي شروع مي شود، حذف قبوض اشتباه جرايم رانندگي

آفرينش :

رهبرمعظم انقلاب اسلامي : غدير، زمينه اي براي پايان يافتن رنج هاي تاريخي بشر است

شوراي حكام، 13 بهمن ماه درباره ايران نشست ويژه برگزار مي كند

وزير اطلاعات : مسوولان ، پيگير آزادي سربازان گروگان گرفته شده هستند



اعتماد:

در نشست اتاق بازرگاني ايران ، شيباني : نمي توانيم نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش دهيم

اختلاف مجلس و دولت در تعريف كسري بودجه

الياس حضرتي در فرآيند مذاكرات هسته يي پيشنهاد كرد، دفاع از ديپلماسي تهاجم مثبت



ابرار:

جنتي : با وجود فقر و فساد نمي توانيم الهام بخش ديگر كشورها باشيم

عبدالله نوري : عضو حزب " اعتماد ملي " نخواهم شد

احمدي نژاد: ايران و سوريه نقش مهمي در معادلات منطقه ايفا مي كنند



ايران:

مقام معظم رهبري در ديدار رييس جمهور تاجيكستان : ايران بدون هراس از هياهو به پيشرفت علمي ادامه خواهد داد

يك مقام آگاه در گفت و گو با " ايران ": تكذيب انتقال حساب هاي ارزي ايران

اعتراض احزاب و محافل سياسي فرانسه و آلمان به سخنان شيراك



ابتكار:

رهبر انقلاب در ديدار رييس جمهور تاجيكستان: غربي ها به خوبي مي دانند كه ايران دنبال سلاح هسته اي نيست

گزارش تحليلي ابتكار پيرامون گزينه هاي احتمالي آمريكا و اروپا در مورد پرونده هسته اي ايران ؛ هراس غرب از اقدام عليه ايران

نتايج آزمون علمي كاربردي دهه سوم بهمن اعلام مي شود؛ آغاز ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد آزاد



اقتصاد پويا:

رهبر معظم انقلاب در ديدار دانشجويان و استادان دانشگاه امام صادق (ع): اقتدار علمي منشا قدرت اقتصادي ، سياسي و فرهنگي است

مدير كل دفتر امور پسته وزارت جهاد كشاورزي : در آمد ايران از صدور پسته به 76 كشور جهان ، امسال به 600 ميليون دلار مي رسد

مدير كل پست استان تهران: 900 باجه پستي از امروز متقاضيان سيم كارت را ثبت نام مي كنند



اسرار:

مقام معظم رهبري : اسلامي بودن دانشگاه در لباس و رفتار دانشجو خلاصه نمي شود

بودجه 85 تورم زاست



پول :

موجودي حساب ذخيره ارزي به 15 ميليارد دلار مي رسد

ژاپني ها از ميدان نفتي آزادگان دست كشيدند

وام 300 ميليون توماني به متقاضيان احداث جايگاه گاز



توسعه :

رييس جمهور در لبنان : تفكر اسلام ناب پس از صدها سال انزوا دوباره به ميدان آمده است

شوراي حكام 13 بهمن در باره برنامه هسته اي ايران تشكيل جلسه مي دهد، بيانيه مشترك روسيه و اسراييل عليه ايران

وزير امور خارجه : احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را ضعيف مي دانم



جوان:

رهبر فرزانه انقلاب : تبيين حق ملت ايران در جهان مستلزم اقتدار علمي است

پيشنهاد رييس جمهور در سوريه، درهاي اروپا را بگشاييد يهوديان از فلسطين مي روند

نتيجه انتخابات عراق رسما اعلام شد، ائتلاف يكپارچه پيروز نهايي انتخابات پارلمان عراق



جام جم:

رهبر معظم انقلاب در ديدار مسوولان و دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع): اقتدار علمي آرمان هاي انقلاب را محقق مي كند

وزير امور اقتصادي و دارايي : حسابهاي ايران از بانك هاي اروپايي خارج نشده است

حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار رييس جمهور تاجيكستان : هيچ عاملي نمي تواند بر اراده مردم ايران تاثيربگذارد



جمهوري اسلامي :

احمدي نژاد: در مقابل اقدامات تخريبي قدرتهاي سلطه گر مي ايستيم

شيراك: بمبهاي هسته اي خود را حفظ و در صورت لزوم از آنها استفاده مي كنيم

سخنگوي وزارت خارجه آمريكا: واشنگتن 5 ميليون دلار براي تغيير رفتار حكومت ايران اختصاص داد



جهان اقتصاد:

در واكنش به احتمال مسدود شدن حسابهاي خارجي كشور صورت گرفت: آغاز انتقال حسابهاي ارزي به آسياي جنوب شرقي

قيمت نفت از مرز 67 دلار گذشت

صندوق بين المللي توسعه كشاورزي به بورس كالا اعتبار مي دهد



جهان صنعت:

احتمال انتقال دارايي هاي ارزي ايران به آسياي جنوب شرقي قوت گرفت، خروج پول هاي ايران از بانك هاي اروپا

خوش چهره: مجلس به محتوا و تدوين بودجه انتقال زيادي دارد

آيا پرونده هسته اي تهران به شوراي امنيت مي رود



حيات نو:

رهبر انقلاب : دنيا نمي تواند بر اراده مردم ايران تاثير بگذارد

رييس كل بانك مركزي : نمي توانيم نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش دهيم

آمريكا هر گونه مصالحه با القاعده را رد كرد، پيشنهاد بن لادن براي آتش بس با غرب



خراسان :

شيباني: ايران سپرده ارزي خود را از اروپا منتقل كرد

با تاكيد رييس جمهور ، آموزش و پرورش موظف به تدوين طرح پيشگيري از اعتياد دانش آموزان شد

در كنفرانس خبري با بشار اسد، احمدي نژاد: سوريه در خط مقدم مقاومت و ايران پرچمدار بيداري است



خبر:

در كنفرانس خبري مشترك با احمدي نژاد صورت گرفت؛ حمايت رييس جمهور سوريه از حق ايران براي پيگيري فعاليت هاي هسته اي

آخرين تحولات هسته اي ايران درخبر امروز ، عزم جدي ايران براي دستيابي به حقوق هسته اي خود

مدير عامل پخش فرآورده هاي نفتي : بودجه واردات بنزين در سال آينده 2 ميليارد دلار كسري دارد

دنياي اقتصاد :

در نشست مشترك اتاق بازرگاني با تصميم سازان اقتصادي ارائه شد، 10 پيشنهاد بخش خصوصي به دولت براي رونق اقتصادي

اميد به زندگي در ايران 15 سال افزايش يافته است

رمز و راز اعداد بودجه سال آينده



سياست روز:

سخنگوي شوراي نگهبان : عضويت زنان فقيه و حقوقدان در شوراي نگهبان منعي ندارد

دكتر توكلي : تخصيص بودجه عمراني در گذشته انحرافي بود

با تشديد مواضع خصمانه پاريس بر ضد ايران انتظار مي رود؛ ممنوعيت واردات كالاهاي فرانسوي



شرق :

بررسي نتايج ديدار لاريجاني - البرادعي در مجلس

بهاي نفت از مرز 67 دلار گذشت



صداي عدالت:

در پي احتمال مسدود شدن حسابهاي خارجي صورت مي گيرد، انتقال ذخاير ارزي ايران از اروپا به آسيا

رييس اداره اطلاعات انرژي آمريكا هشدار داد: جهان نمي تواند فقدان نفت ايران را تحمل كند

دركنفرانس خبري مشترك با احمدي نژاد ، حمايت بشار اسد از حق هسته اي ايران



فرهنگ آشتي:

مقام معظم رهبري : غرب مي داند ما در پي سلاح هسته اي نيستيم

مهندس تنيده مدير عامل شركت ارس خودرو ديزل : ايران پتانسل بالايي در توليد خودروهاي سنگين دارد

در كنفرانس خبري مشترك با احمدي نژاد : اسد از حق ايران براي پيگيري فعاليت هاي هسته اي حمايت كرد



كيهان:

كارشناسان اروپايي در باره عواقب تحريم ايران هشدار دادند: نفت بشكه اي 160 دلار

نخستين كشتي لوله گذار ساخت ايران به آب انداخته شد

گاردين : غرب در برابر ايران شكست مي خورد



كاروكارگر:

رييس كل بانك مركزي : حساب هاي ارزي ايران از اروپا به آسياي جنوب شرقي منتقل شد

در ديدار روساي جمهور دو كشور ، احمدي نژاد: ايران و سوريه نقش مهمي در معادلات منطقه ايفا مي كنند

رييس آژانس انرژي اتمي هسته اي : تهران از پيشنهاد مسكو استقبال كرده است



همبستگي :

آژانس بين المللي انرژي اتمي در پي درخواست تروئيكاي اروپا اعلام كرد: 13 بهمن نشست اضطراري براي ايران

طي 9 ماه نخست امسال ، بانك ملي در بم بالغ بر 12 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه اعطا كرد

انتقال حساب هاي ارزي ايران به آسياي جنوب شرقي



همشهري:

راهكارهاي مقام معظم رهبري براي اعتلاي ارزشهاي ديني ، اگر جوهره اسلام ناب بدرستي ارائه شود نخبگان جذب آن خواهند شد

با تاييد نتيجه انتخابات توسط كميته بين المللي ، تركيب مجلس عراق مشخص شد

آژانس بين المللي انرژي اتمي : جلسه شوراي حكام 13 بهمن برگزار مي شود



هدف و اقتصاد:

كاشفي هشدار داد: كسري 2 ميليارد دلاري بودجه واردات بنزين در سال آينده

8 پيشنهاد مركز پژوهش هاي مجلس براي اصلاح ساختار عملكرد بورس فلزات

خبرگزاري رويترز به نقل از منابع ديپلماتيك ، روسيه و چين هر گونه تحريم نفتي بر ضد ايران را وتو مي كنند



هموطن سلام:

از سوي دانشگاه تهران با شرط معدل صورت مي گيرد؛ پذيرش دانشجو براي كارشناسي ارشد بدون كنكور

مالكان خودروهاي فرسوده مي توانند به سليقه خود خودرو جايگزين انتخاب كنند

طرح اشتغال معتادان بزودي تدوين مي شود