بوش استراق سمع از مكالمات تلفني مردم آمريكا را توجيه مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه نيويورك تايمز، در پي آنكه برنامه استراق سمع جرج بوش مورد انتقاد مراجع و گروههاي مختلفي قرار گرفت و گروههاي مختلف فعال در امور حقوق بشر از آن انتقاد كردند، بوش درصدد است در برابر كنگره آمريكا به توجيه عملكرد خود در اين زمينه بپردازد.

وي پيش از سخنراني در برابر كنگره، از آژانس امنيت ملي ديدار مي كند و با "مايكل هيدان" رئيس سابق اين آژانس گفتگوهايي را برگزار خواهد كرد كه احتمالا در پي آن در محل اين آژانس نيز توضيحاتي را ارائه خواهد داد.

نيويورك تايمز نوشت: برنامه استراق سمع جرج بوش كه به طور كاملا محرمانه انجام شده است، از سوي برخي از رسانه ها فاش شد و اين موضوع كه عصبانيت رئيس جمهور آمريكا را برانگيخت، سبب شد كه وي بارها در اين زمينه توجيحاتي را ارائه دهد.

اسكات مك كللان سخنگوي كاخ سفيد نيز گفت: جرج بوش درصدد است دليل استراق سمع هاي انجام شده را براي مردم آمريكا توضيح دهد و اين موضوع به آن دليل است كه مردم آمريكا بايد بدانند دولت هر كاري كه لازم باشد براي آنها انجام مي دهد.