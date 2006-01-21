قهرمانان چهار وزن دوم رقابت هاي انتخابي جام جهان پهلوان تختي مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" نفرات برتر چهار وزن دوم عبارتند از:





60 كيلوگرم

1- حسن كمره اي از تهران

2- سعيد صالحي از كردستان

3- كميل فرزان از مازندران و مجيد رودباري از تهران



74 كيلوگرم

1-مهدي منصوري از تهران

2- جلال لطيفي از همدان

3- مهدي صادق نژاد از مازندران و مهدي بها بسته از ايلام



96 كيلوگرم

1- سعيد اميري از كرمانشاه

2- شهاب قرباني ازقزوين

3- هادي جانبازي از مازندران و محمد حسين خالقي فر از تهران



120 كيلوگرم

1- ناصر دلير معيني از خراسان رضوي

2- ياسر نورزايي از تهران

3- محمد خاوري از لرستان و محسن رضايي ازكرمانشاه







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