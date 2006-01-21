قهرمانان چهار وزن دوم رقابت هاي انتخابي جام جهان پهلوان تختي مشخص شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر" نفرات برتر چهار وزن دوم عبارتند از:
60 كيلوگرم
1- حسن كمره اي از تهران
2- سعيد صالحي از كردستان
3- كميل فرزان از مازندران و مجيد رودباري از تهران
74 كيلوگرم
1-مهدي منصوري از تهران
2- جلال لطيفي از همدان
3- مهدي صادق نژاد از مازندران و مهدي بها بسته از ايلام
96 كيلوگرم
1- سعيد اميري از كرمانشاه
2- شهاب قرباني ازقزوين
3- هادي جانبازي از مازندران و محمد حسين خالقي فر از تهران
120 كيلوگرم
1- ناصر دلير معيني از خراسان رضوي
2- ياسر نورزايي از تهران
3- محمد خاوري از لرستان و محسن رضايي ازكرمانشاه
مسابقات كشتي آزاد انتخابي جام بين المللي جهان پهلوان تختي يادواره شهداي بمباران هوايي كردستان با مشخص شدن نفرات برترچهار وزن دوم در سالن آزادي سنندج پايان يافت.
کد مطلب 280095
نظر شما