  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ بهمن ۱۳۸۴، ۹:۱۰

قهرمانان چهار وزن دوم رقابت هاي انتخابي جام جهان پهلوان تختي مشخص شدند

قهرمانان چهار وزن دوم رقابت هاي انتخابي جام جهان پهلوان تختي مشخص شدند

مسابقات كشتي آزاد انتخابي جام بين المللي جهان پهلوان تختي يادواره شهداي بمباران هوايي كردستان با مشخص شدن نفرات برترچهار وزن دوم در سالن آزادي سنندج پايان يافت.

به گزارش خبرگزاري "مهر" نفرات برتر چهار وزن دوم عبارتند از:


60 كيلوگرم
1- حسن كمره اي از تهران
2- سعيد صالحي از كردستان
3- كميل فرزان از مازندران و مجيد رودباري از تهران

74 كيلوگرم
1-مهدي منصوري از تهران
2- جلال لطيفي از همدان
3- مهدي صادق نژاد از مازندران و مهدي بها بسته از ايلام

96 كيلوگرم
1- سعيد اميري از كرمانشاه
2- شهاب قرباني ازقزوين
3- هادي جانبازي از مازندران و محمد حسين خالقي فر از تهران

120 كيلوگرم
1- ناصر دلير معيني از خراسان رضوي
2- ياسر نورزايي از تهران
3- محمد خاوري از لرستان و محسن رضايي ازكرمانشاه


کد مطلب 280095

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها