فرستادگان آمريكا و اروپا در دهلي براي افزايش فشار بر هند جهت حمايت از ارجاع ايران به شوراي امنيت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديا ديلي،" مايكل شافر" نماينده سه كشور اروپايي كه مديريت سياسي امور خارجه آلمان نيز را بر عهده دارد، در جلسه توجيهي خود با خبرنگاران برلزوم ارجاع ايران به شوراي امنيت تاكيد كرد.

وي خاطر نشان كرد كه ارجاع ايران در اين مرحله اعمال تحريم را در بر نمي گيرد.

شافر هم با استفاده ابزاري از واژه جامعه بين الملل براي پيشبرد مقاصد سلطه جويانه غرب درباره برنامه صلح آميز هسته اي ايران تصريح كرد:" در حال حاضر نشان دادن يك واكنش روشن به ايران از جانب جامعه بين المللي بسيار مهم است و ما اميدوار هستيم كه هند از صدور قطعنامه عليه ايران حمايت كند."

اين در حالي است كه مي توان گفت آمريكا و سه كشور اروپايي با فرستادن ديپلماتهاي خود به كشوهاي مهمي مثل آفريقاي جنوبي و برزيل يك جنگ ديپلماتيك را در برابر برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران به راه انداخته اند .

شافر مدعي شد كه دولت جديد در تهران " زمينه و چارچوب مذاكرات را تغيير داده است."

وي افزود كه اين واكنش سياسي براي ارجاع ايران به شوراي امنيت مي تواند واكنشي روشن باشد كه ايران مي تواند به ميز مذاكره بازگردد.

شافر با تكذيب حمله نظامي عليه ايران، درباره نقش دو كشور روسيه و چين مدعي شد: اين دو كشور نيز نگران برنامه هاي هسته اي ايران هستند ، اما موضع روشن خود را در اين زمينه نشان نداده اند.

اين ديپلمات اروپايي خاطر نشان كرد كه پيوستن ايران به قرارداد منع گسترش سلاحهاي هسته اي به طور داوطلبانه و توسط خود ايران صورت گرفته و در پاسخ به اين سوال يكي از خبرنگاران كه چرا با اين وجود اين كشور را تهديد مي كنيد،گفت :"ما اين كشور را تهديد نمي كنيم و در حقيقت تلاشهاي ما در اين جهت است كه اين مسئله را براي ايران روشن كنيم كه جامعه بين المللي همگي نگران برنامه هاي هسته اي ايران هستند و ايران بايد به ميز مذاكره بازگردد."

نيكولاس برنزمعاون وزير امور خارجه آمريكا نيز كه در جستجوي يك توافق هسته اي با هند است ، سعي دارد كه تاسيسات نظامي و غير نظامي هند را تفكيك كند.

وي گفت :" بحثي نيست كه ما پيشرفت هايي در شش ماه گذشته داشته ايم، اما بايد پيشرفت هاي بيشتري نيز صورت پذيرد كه كمي مشكلات در پيش رو داريم ."

برنزنيز پس از گفتگوهاي خود در دهلي اعلام كرد:"من 25 سال از عمر خود را در ديپلماسي سپري كردم و فكر مي كنم كه با حسن نيت و گذشت كشورها مي توان به توافق رسيد و درباره اين توافق حس مشابهي داريم".

اين در حالي است كه آمريكا بارها با برنامه انتقال گاز ايران به هند مخالفت كرده است.

از سوي ديگر واشنگتن، دهلي نو را تهديد كرده كه اگر با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل مخالفت كند، طرح هسته اي دو طرف حركتي بسيار كند خواهد داشت و اين مسئله به همكاري هسته اي دو طرف لطمه خواهد زد.

