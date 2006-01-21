رقابتهاي ليگ تكواندو استان تهران با صدرنشيني تيم جوانه پيگيري شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين هفته آتش نشاني كه تا هفته پيش خود را به مكان چهارم جدول رسانيده بود روز سختي را پشت سر گذاشت . اين تيم 2 بازي سنگين برابر راه آهن و سايپا انجام داد كه درهر 2 بازي با دست خالي ميدان را ترك كرد.

نزاجا كه اين روزها با هومن صدرخوب نتيجه مي گيرد ابتدا كانون قدس و سپس محراب را برد تا همچنان به عنوان يك مدعي در بالاي جدول حضور داشته باشد. جوانه تيم صدرنشين هم اين هفته هر 2 بازي خود را با پيروزي پشت سر گذاشت.

درساير ديدارها سايپا، راه آهن ، جوانه ، اسلامشهر و نزاجا از 2 بازي خود هفته هاي نهم و دهم را با پيروزي پشت سرگذاشتند و كانون قدس هم بعد از باخت به نزاجا موفق به شكست عباسپور شد.

درجدول رده بندي همچنان جوانه صدرنشين است ، راه آهن دوم و نزاجا در مكان سوم قرار دارد.