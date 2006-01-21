موقعيت نامناسب مكاني باعث توقف ساخت برخي بيمارستانها شده است

مهندس حميدرضا غضنفري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مكان يابي حدود 120ساختمان بيمارستاني طي 8 سال اخير مورد كارشناسي قرار گرفت اما بنا به عللي همچون وجود نفوذ برخي از افراد ، اشتباهات كارشناسان ، عدم هماهنگي با دانشگاههاي علوم پزشكي ، عدم سنجش امكانات دانشگاهها ، ساخت بيمارستان در مناطق كم جمعيت ، در مكان مناسبي قرار نگرفته اند.

وي اظهار داشت: برخي از بيمارستانها در مكان هاي نامناسبي نظير قرار گرفتن در مسير رودخانه ساخته شده اند. بنابراين با وجود اينكه ساخت بيمارستان پايان يافته اما دانشگاههاي علوم پزشكي از تحويل آن خودداري كرده و يا مجبور به فروش آن مي شوند.

معاون نظارت و ارزشيابي دفتر منابع فيزيكي وزارت بهداشت گفت: هم اكنون بيمارستان جديدي پيشنهاد نشده و فقط در مواردي كه نياز شديد دانشگاه علوم پزشكي بوده، ساخته مي شود كه البته با اين فعاليت امروزه با بررسي چند جانبه توسط مسئولان وزارت بهداشت و درمان صورت مي گيرد و اعمال نفوذ برخي افراد در اين زمينه نقشي ندارد.

وي در مورد قرار گرفتن برخي از بيمارستانها در مناطق آلوده جوي با بيان اينكه بيمارستانهاي قديمي كشور در حال خارج شدن از ليست بيمارستانها هستند و در مواردي هم مورد بازسازي قرار مي گيرند، گفت: قرار داشتن تعدادي از بيمارستانها در مناطق آلوده طبيعي است چون به هرحال بيمارستان بايد در مناطق مختلف در دسترس مردم باشد بنابراين نمي توان به علت آلودگي جوي منطقه اي، بيمارستان را حذف كرد.