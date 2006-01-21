" بازي آخر بانو " آمد











به گزارش خبرنگار كتاب مهر، اين رمان كه به لحاظ جنبه هاي روايي و شگردهاي پرداخت و پيشروي داستان، حاوي عناصر و مشخصه هاي نويني در ادبيات داستاني ايران شمرده مي شود، ماجراي دختر جواني به نام گلبانو محمد جاني را روايت مي كند كه در سال هاي آغازين انقلاب و در يك اجتماع سنتي روستايي با مشكلات و رويدادهاي خاصي مواجه مي شود .

"... دو سال از انقلاب گذشته است وفضاي جامعه روستايي به واسطه ارزش ها و فضاي عدالت خواهانه انقلابي دگرگون شده است. گل بانو دختر دم بخت كه بر خلاف ساير همنوعان ، اهل كتاب و ادبيات و تحصيلات است، نامزد اجباري پسرعمويش حيدر خوانده مي شود. حيدر به جنگ اعزام شده و توسط دشمن اسير مي شود وگل بانو كه مريد و يار شفيق خود اختر را نيز از دست داده، دستخوش تنش هاي رواني مي شود... " .

اين رمان كه در هر فصل توسط يكي از شخصيت ها روايت مي شود ، پاياني شگفت انگيز وغير قابل پيش بيني را در برابر مخاطب قرار داده است؛ به گونه اي كه مي توان پايان بندي و شگرد روايي اثر را بيش از وجوه تماتيك آن قابل تامل و بررسي دانست.

به گزارش مهر، رمان " بازي آخر بانو " توسط نشز ققنوس در شمارگان 2200 نسخه و بهاي پشت جلد 2800 تومان دي ماه امسال روانه پيشخوان شده است .