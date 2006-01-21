رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به مشهد مي رود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام عصر امروز براي ديدار با اسا تيد حوزه علميه مشهد و همچنين براي افتتاح بيمارستان توريستي رضوي به مشهد مقدس سفر مي كند.

افتتاحيه بيمارستان رضوي با هدف جذب توريست هايي است كه براي درمان بيماري به كشورهاي غربي سفر مي كنند ساخته شده است كه قرار است اين بيمارستان تخصصي توسط آ يت الله هاشمي رفسنجاني افتتاح گردد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درسفر سه روزه خود به استان خراسان همچنين قرار است با مسولان اين استان نيز ديدار و گفت وگو كند.