" دفتر مطالعات ادبيات ديني كودك و نوجوان " تاسيس مي شود









محمود حكيمي درگفتگو با خبرنگار كتاب مهر، با اعلام اين خبر افزود : با توجه به اين كه فرهنگ بومي ما عميقا ريشه در اعتقادات ديني و اسلامي دارد ، ضرورت تاسيس و راه اندازي پژوهشكده يا دفتر مطالعات ادبيات ديني كودك و نوجوان ، امروز بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود .



وي گفت : با توجه به نيازهاي امروز و شعارهايي كه از سوي دولت درخصوص اهميت مسائل ديني و اعتقادي مطرح مي شود ، انتظار مي رود كه وزارتخانه مذكور با اين طرح موافقت كند .

به گزارش مهر ، مجموعه سه جلدي " ادبيات ديني كودك و نوجوان " توسط محمود حكيمي و مهدي كاموس بعد از پنج سال تحقيق و پژوهش در زمينه ادبيات كودك و نوجوان به تاليف درآمد كه پس از دو چاپ و استقبال مراكز علمي و دانشگاه ها مجددا با ويرايش جديد به صورت تك جلدي منتشر شد .



حكيمي در حال حاضر منتظر دريافت پاسخ از سوي مسئولان وزارت ارشاد است .