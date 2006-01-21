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۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۰۵

/ اختصاصي مهر / در صورت تصويب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

" دفتر مطالعات ادبيات ديني كودك و نوجوان " تاسيس مي شود

" دفتر مطالعات ادبيات ديني كودك و نوجوان " تاسيس مي شود

طرح تاسيس و راه اندازي " دفتر مطالعات ادبيات ديني كودك و نوجوان " از سوي محمود حكيمي - نويسنده معاصر به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه شد .




محمود حكيمي درگفتگو با خبرنگار كتاب مهر، با اعلام اين خبر افزود : با توجه به اين كه فرهنگ بومي ما عميقا ريشه در اعتقادات ديني و اسلامي دارد ، ضرورت تاسيس و راه اندازي پژوهشكده يا دفتر مطالعات ادبيات ديني كودك و نوجوان ، امروز بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود  .

وي گفت :  با توجه به نيازهاي امروز و شعارهايي كه از سوي دولت درخصوص اهميت مسائل ديني و اعتقادي مطرح مي شود ، انتظار مي رود كه وزارتخانه مذكور با اين طرح موافقت كند .

به گزارش مهر ، مجموعه سه جلدي " ادبيات ديني كودك و نوجوان " توسط محمود حكيمي و مهدي كاموس بعد از پنج سال تحقيق و پژوهش در زمينه ادبيات كودك و نوجوان به تاليف درآمد كه پس از دو چاپ و استقبال مراكز علمي و دانشگاه ها مجددا با ويرايش جديد به صورت تك جلدي منتشر شد .

حكيمي در حال حاضر منتظر دريافت پاسخ از سوي مسئولان وزارت ارشاد است .

کد مطلب 280139

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