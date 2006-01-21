بيشترين اعتراض پزشكان به سازمان خدمات درماني تاخير در پرداخت مطالبات است

دكتر محمدباقر هوشنگي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: مراكز طرف قرارداد و پزشكان توقع دارند كه پرداخت هاي آنان در مدت زمان كوتاهي پرداخت شود اما با توجه به اينكه چنين امري نياز به بررسي دارد امكان دارد در برخي موارد با تاخير صورت گيرد و اين امر موجب نارضايتي پزشكان مي شود.

وي افزود: برخي مواقع پزشكان به دليل عدم اطلاع به قوانين و تعهدات سازمان مبادرت به ارائه خدماتي مي كند كه در تعهد سازمان خدمات درماني قرار ندارد و زماني كه سازمان از پرداخت خدمت انجام شده خودداري مي كند از سازمان گله مند شده و اعتراض مي كنند.

هوشنگي تصريح كرد: اعتراض و گله مندي پزشكان در چنين مواردي قابل قبول نيست و سازمان مبلغي را بابت ارائه خدماتي خارج از قوانين و تعهدات به اين پزشكان پرداخت نخواهد كرد.

مديركل بيمه گري و درآمد سازمان خدمات درماني همچنين تعرفه پايين سازمان را نيز يكي ديگر از موارد اعتراض پزشكان ذكر كرد و خاطر نشان ساخت: درصد بالايي از پزشكان از تعرفه پايين سازمان خدمات درماني ناراضي بوده و نسبت به آن در اكثر مواقع معترض هستند.