وابستگي بودجه به نفت بايد كاهش يابد

حسين كاظم پور اردبيلي در گفت وگو با "مهر" درباره پيش بودجه سال آينده براساس نفت 40 دلاري گفت : قيمت نفت در نظر گرفته شده در بودجه سال آينده زياد درنظر گرفته شده است و به اعتقاد من بايد بودجه محتاط تر تنظيم مي شد .

وي گفت : اما مهمترين مساله درشرايط كنوني افزايش سهم نفت در بودجه است ، در صورتي كه بايد وابستگي بودجه به نفت كاهش يابد .

وي با طرح سوالي ديگر اضافه كرد : حال بايد پرسيد كه آيا اين بودجه يا درآمدهاي نفتي در هزينه هاي جاري كشور مورد استفاده قرار مي گيرد يا سرمايه اي ، در پاسخ بايد گفت هرچقدر سهم نفت در بخش سرمايه اي هزينه شود مي توان نتايج مثبتي از اين اقدام به دست آورد اما اگر در بخش هزينه هاي جاري باشد نگران كننده است .

وي در ادامه تصريح كرد : نبود ذخيره كافي در صندوق ذخيره ارزي براي اقتصاد كشور مشكل زا خواهد بود برهمين اساس بايد قيمت در بودجه پايين تر در نظر گرفته شود تا مازاد آن به حساب ذخيره ارزي منتقل شود .

وي در پايان گفت : دولت بايد درهزينه كردن درآمدهاي نفتي با احتيا ط بيشتري حركت كند .