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۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۱:۲۱

معاون امور هنري وزارت ارشاد:

ارزش گرايي، واقع بيني، جامع نگري و جامعه شناسي، اساسي ترين اوصاف تئاتر هدفمند است

ارزش گرايي، واقع بيني، جامع نگري و جامعه شناسي، اساسي ترين اوصاف تئاتر هدفمند است

جهان امروز جهان فرهنگ است. جوامع مي كوشند براي كوچك ترين رفتار خود توجيهي فرهنگي داشته باشند. از اين رو مي توان با قاطعيت تمام نتيجه گرفت كه رشد فرهنگي دروازه ورود به رشد عمومي جوامع است.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" محمد حسين ايماني خوشخو، معاون امور هنري وزارت ارشاد اسلامي در گفت وگو با روابط عمومي جشنواره تئاتر فجر گفت : در روزگار ما استيلاي فرهنگ بر حوزه هاي سياست، اقتصاد و اجتماع يك نظر بنيادي شرقي به شمار مي آيد و اين مطلوب ترين و آرماني ترين منظر براي يك نظامي اجتماعي است. معاون امور هنري وزارت ارشاد در ادامه گفت: مهمترين وجه اين انقلاب بزرگ اتكا به هويت فرهنگي اسلام است.

وي ادامه داد:  دستيابي به فرهنگ بالنده و موقعيتي شايسته هويت فرهنگي اسلام، در گروه بالنده شدن ابزارهاي كارآمد فرهنگي است و در ميان عوامل سازنده فرهنگ، تئاتر جايگاه منحصر به فرد دارد. زيرا تئاتر هنري است با درجه تاثير بسيار شگرف كه موجوديت و هويت فرهنگي جامعه را به صورت مستمر، تحت نفوذ آثار خود قرار مي دهد.

ايماني خوشخو همچنين درك مفاهيم پيچيده و انتزاعي از طريق تئاتر را آسان شناخت و اظهار داشت: تحقق اين اثر گذاري ها در گروه وجود هدفمندي و بالندگي خود تئاتر است. اوصاف تئاتر بالنده و هدفمند را ممكن است به بيان هاي مختلف بر شمرده باشند. اما به اغتنام اين فرصت در كلامي كوتاه مي گوئيم "ارزش گرايي، واقع بيني، جامع نگري و جامعه شناسي اساسي ترين اوصاف تئاتر هدفمند است.

 معاونت هنري وزارت ارشاد همچنين اساسي ترين مشكل تئاتر را امحاء بسياري از مسائل و مشكلات از جمله افراط ها و تفريط ها دانست و ياد آور شد : اين مشكل تنها با فهم درست هويت فرهنگي خودي امكان پذير مي شود. لذا روشن است كه تئاتر به دليل قرابت هاي ديرينه و ماهيت خويشتن شناسي انساني و برخورداري از فضيلت هاي ديني و آئيني در مرتبت متعالي خود همواره پاسدار ارزش ها بوده است و در شرايط كنوني با همت و حضور هزاران هنرمند و فرهيخته و دلسوز انتظار اين است كه تئاتر ايران با استفاده از تجارب ارزنده نايل آمده در طي سالهاي گذشته با رويدادها و جريانات اجتماعي و فرهنگي همراهي ارزشمندي داشته باشد.

ايماني خوشخو در پايان گفت:  با شناختي كه از جامعه فرهيخته تئاتر كشور حاصل است و نيز همراهي هرچه بيشتر دولتمردان در حمايت عملي از توسعه تئاتر كشور، اين انتظار و هدف متعالي دست يافتني است.

کد مطلب 280150

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