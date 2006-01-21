به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" محمد حسين ايماني خوشخو، معاون امور هنري وزارت ارشاد اسلامي در گفت وگو با روابط عمومي جشنواره تئاتر فجر گفت : در روزگار ما استيلاي فرهنگ بر حوزه هاي سياست، اقتصاد و اجتماع يك نظر بنيادي شرقي به شمار مي آيد و اين مطلوب ترين و آرماني ترين منظر براي يك نظامي اجتماعي است. معاون امور هنري وزارت ارشاد در ادامه گفت: مهمترين وجه اين انقلاب بزرگ اتكا به هويت فرهنگي اسلام است.

وي ادامه داد: دستيابي به فرهنگ بالنده و موقعيتي شايسته هويت فرهنگي اسلام، در گروه بالنده شدن ابزارهاي كارآمد فرهنگي است و در ميان عوامل سازنده فرهنگ، تئاتر جايگاه منحصر به فرد دارد. زيرا تئاتر هنري است با درجه تاثير بسيار شگرف كه موجوديت و هويت فرهنگي جامعه را به صورت مستمر، تحت نفوذ آثار خود قرار مي دهد.

ايماني خوشخو همچنين درك مفاهيم پيچيده و انتزاعي از طريق تئاتر را آسان شناخت و اظهار داشت: تحقق اين اثر گذاري ها در گروه وجود هدفمندي و بالندگي خود تئاتر است. اوصاف تئاتر بالنده و هدفمند را ممكن است به بيان هاي مختلف بر شمرده باشند. اما به اغتنام اين فرصت در كلامي كوتاه مي گوئيم "ارزش گرايي، واقع بيني، جامع نگري و جامعه شناسي اساسي ترين اوصاف تئاتر هدفمند است.

معاونت هنري وزارت ارشاد همچنين اساسي ترين مشكل تئاتر را امحاء بسياري از مسائل و مشكلات از جمله افراط ها و تفريط ها دانست و ياد آور شد : اين مشكل تنها با فهم درست هويت فرهنگي خودي امكان پذير مي شود. لذا روشن است كه تئاتر به دليل قرابت هاي ديرينه و ماهيت خويشتن شناسي انساني و برخورداري از فضيلت هاي ديني و آئيني در مرتبت متعالي خود همواره پاسدار ارزش ها بوده است و در شرايط كنوني با همت و حضور هزاران هنرمند و فرهيخته و دلسوز انتظار اين است كه تئاتر ايران با استفاده از تجارب ارزنده نايل آمده در طي سالهاي گذشته با رويدادها و جريانات اجتماعي و فرهنگي همراهي ارزشمندي داشته باشد.

ايماني خوشخو در پايان گفت: با شناختي كه از جامعه فرهيخته تئاتر كشور حاصل است و نيز همراهي هرچه بيشتر دولتمردان در حمايت عملي از توسعه تئاتر كشور، اين انتظار و هدف متعالي دست يافتني است.