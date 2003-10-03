شب هاي زندان در شبكه سه سيما جلوي دوربين مي رود

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، اين مجموعه تلويزيوني به وسيله سيد سعيد رحماني به نگارش درآمده و قرار است پس از اتمام نگارش اثر كه به زودي پايان مي يابد، توليد آن از ماه آينده آغاز شود.

اين اثر از مضموني اجتماعي برخوردار است و داستان زندگي چند جوان را بازگو مي كند كه در پي به دست آوردن ثروت و شهرت هستند. آنها با بلند پروازي و خيال پروري به خاطر عدم شناخت از موقعيت خود به دردسر مي افتند و با شكست در فعاليت هاي اقتصاديشان روانه زندان مي شوند. قانون راي باز به آنها فرصت دوباره اي براي جبران اشتباهات و بازگرداندن بدهي هايشان مي دهد.

رسام در گفت و گو با خبرنگار "مهر" درباره انگيزه ساخت اين اثر مي گويد: در حال حاضر يكي از مشكلات جامعه ما زياده خواهي است كه به خصوص در ميان جوانان ريشه دوانده است. نگاهي به پرونده هاي موجود در مراجع حقوقي و دادگاه ها، متاسفانه نشان از رشد فزاينده اين مساله دارد.

وي خاطر نشان ساخت: در اين اثر تلاش شده است به مشكل بالا رفتن بي حد سطح انتظارات جوانان و ريشه هاي آن نگاهي دقيق شود و اين فيلم همچنين هشداري است در اين باره كه بايد به جوانان خطا كار فرصت دوباره اي داد تا با استفاده از تلاش خود و كار شرافتمندانه به جبران اشتباهاتشان بپردازند.

مجموعه تلويزيوني « شب هاي زندان» براي ارايه در قالب 26 قسمت 45 دقيقه اي نوشته شده است و تاكنون هيچ كدام از دست اندركاران توليد معرفي نشده اند. اما شنيده مي شود سروش گودرزي، مجيد حاجي زاده، آتنه فقيه نصيري، آناهيتا همتي، يوسف تيموري، بابك نوري، شهرام حقيقت دوست و فريبرز عرب نيا از جمله بازيگراني هستند كه در فهرست اوليه انتخاب و دعوت براي نقش پردازي در اين اثر قرار دارند.