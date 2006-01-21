برتري مدعيان/ شكست خانگي ذوب آهن/ تداوم صدرنشيني پيكان

به گزارش خبرنگار" مهر" با انجام 7 ديدارهفته هجدهم اين رقابتها عصربه پايان رسيد. مهمترين بازي اين هفته در اروميه برگزارشد. جايي كه دو تيم همشهري پگاه و آذرپيام دربرابر خيل عظيم تماشاگران علاقمندان به مصاف هم رفتند كه در پايان آذرپيام با ارائه يك بازي كم اشتباه و هماهنگ توانست حريف خود را كه دور برگشت هيچ شكستي را نداشت با شكست بدرقه كند.شاگردان كارگر پيشه روي دريافت هاي خوب ، بازيسازي عالي مهدوي و ضربات دراگان و كواچ به اين مهم دست يافتند. اين تيم در دفاع روي تور نيزعملكرد خوبي داشت باپيران و بابايي نيزدرتركيب آذر پيام عملكرد خوبي داشتند.

درتيم پگاه نيزرحمان محمدي راد يك روز خوب را پشت سر گذاشت. در سيرجان ، صدرنشين مسابقات يعني پيكان كه بعد ازشكست هفته قبل برابربرق ، حسيني را جايگزين مهرانپور كرده بود توانست با ارائه يك بازي قدرتمند در 3 گيم متوالي گل گهرسيرجان را شكست دهد . برق درادامه پيروزيهاي خود اين باردرماهشهر، پتروشيمي اين شهررا شكست داد. شاگردان ست كوويچ تنها درگيم سوم بازي را به حريف واگذار كردند ولي در 3 گيم ديگر تيم برتر ميدان بود و حريف خود را شكست دادند.

درسالن شهداي هفتم تيرابتدا سايپا حريف خود يعني اتكا قم را 3 بر صفر شكست داد . فرهاد نظري افشار كه از اواسط گيم دوم به جاي بازارگرد به بازي آمد دركنارجعفري يكي از بهترينهاي ميدان بود . حميد سهرابي درتيم اتكا چهره شاخص بود، اما تعويض هاي پياپي " وادي" مربي اتكا نوسان زيادي را در اين تيم به وجود آورد.

دربازي دوم هم صنام با غيبت چند بازيكن خود خيلي راحت پيام مخابرات گلستان را شكست داد. صمد اكبري و آرش صادقياني كه دراين بازي مجال خود نمايي پيدا كردند بازي خوبي براي صنام به نمايش گذاشتند درتيم پيام مخابرات نيز " نادئئوف" خبره شاخص نبود ولي " پتروف" ديگرياربلغاري اين تيم خوب كاركرد.

درگنبد، نئوپان درميان تماشاگران خودي كه با پرتاب ترقه همراه بود پرسپوليس تهران را شكست داد. ملازاده ، عرفان نواز و عظيم جزيده بهترين تيم نئوپان بودند. شاگردان صادقي هم هر چند بازي را به پيروزي دست پيدا نكردند ولي يك بازي پاياپاي را به نمايش گذاشتند.

و درآخرين بازي آيدانه چالدوران در برابر ميزبان خود ذوب آهن با توپگيري عالي و دفاع روي تور به پيروزي دست يافت. داود خان احمدي يك تنه ذوب ا]ن را با مشكل مواجه كرد. ميزبان نيز با اين شكست همچنان در انتهاي جدول همراه با پيام مخابرات ليگ را دنبال خواهد كرد. به نظر مي رسد كادر فني ذوبي ها بعد از اين شكست با تغييرات عمده اي روبرو شود.

درجدول رده بندي همچنان پيكان صدرنشين است، آذرپيام در تعقيب پيكان، درمكان دوم جدول قراردارد و تيم هاي سايپا ، صنام ، برق و پگاه نيز عناوين سوم تا پنجم را دراختيار دارند.