ابومسلم ضدفوتبال بازي كرد // به جايگاه خود در استقلال رسيده ام

مجتبي جباري هافبك تيم استقلال تهران درگفت وگو با خبرنگار ورزشي " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: ازفرصت ها استفاده مطلوب نكرديم واشتباهات ما درطول بازي باعث شد بازي را واگذاركنيم.

وي درادامه گفت : ابومسلم بعد ازگل رو به بازي تاخيري آورد و باعث شد ابتكارعمل ازما گرفته شود ولي با اين حال وبا وجود 3 ياركمترموقعيتهاي زيادي روي دروازه حريف به وجود آورديم .

جباري با بيان اينكه به جايگاه خود دراستقلال رسيده است گفت : درطول فصل تمرينات منظمي را پشت سرگذاشتم و تواناييهايم رابراي استقلال به كارگرفتم ودرحال حاضرنيز جايگاه خود دراستقلال را به دست آورده ام.

ديداردوتيم ابومسلم واستقلال تهران در چارچوب هفته نوزدهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور با نتيجه 1 بر0 به نفع ابومسلم پايان يافت .



