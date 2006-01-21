  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۲۹

عضو كميسيون كشاورزي مجلس در گفت و گو با "مهر":

بودجه بيمه محصولات كشاورزي جوابگوي خسارت ها نيست

بودجه بيمه محصولات كشاورزي جوابگوي خسارت ها نيست

عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي در راستاي افزايش بودجه تخصيص يافته صورت مي گيرد .

محمد علي حيدري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مورد بررسي لايحه اصلاح  قانون بيمه محصولات كشاورزي در كميسيون كشاورزي  افزود: با توجه به اينكه بودجه اختصاص يافته براي بيمه محصولات كشاورزي جوابگوي خسارت وارده به كشاورزان نيست، لذا لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مبني بر افزايش بودجه فردا در دستور كار كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت .

وي تاكيد كرد:  امسال نيز لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي در مصوبه دولت بوده و دولت  در بودجه سال 85 آن را پيش بيني كرده است .

حيدري تصريح كرد: افزايش بودجه بيمه محصولات كشاورزي  هر سال مطابق با گزارش سازمان جهاد كشاورزي استانها با توجه به خسارات وارده به كشاورزان بررسي مي شود .

لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي فردا در كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي بررسي خواهد شد .

کد مطلب 280190

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها