بودجه بيمه محصولات كشاورزي جوابگوي خسارت ها نيست

محمد علي حيدري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مورد بررسي لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي در كميسيون كشاورزي افزود: با توجه به اينكه بودجه اختصاص يافته براي بيمه محصولات كشاورزي جوابگوي خسارت وارده به كشاورزان نيست، لذا لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي مبني بر افزايش بودجه فردا در دستور كار كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد گرفت .

وي تاكيد كرد: امسال نيز لايحه اصلاح قانون بيمه محصولات كشاورزي در مصوبه دولت بوده و دولت در بودجه سال 85 آن را پيش بيني كرده است .

حيدري تصريح كرد: افزايش بودجه بيمه محصولات كشاورزي هر سال مطابق با گزارش سازمان جهاد كشاورزي استانها با توجه به خسارات وارده به كشاورزان بررسي مي شود .

