چنين اقدامات عبثي باعث رسوايي هاي آمريكا است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حميد رضا آصفي تخصيص بودجه به افراد و موسسه هاي غير دولتي از سوي آمريكا را اقدامي عبث خواند و افزود: چنين اقداماتي كاخ سفيد را بيشتر رسوا مي كند.

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي سياست هاي خصمانه آمريكا در قالب هاي گوناگون، اقتصادي، تبليغاتي و فرهنگي عليه جمهوري اسلامي ايران استمرار داشته است و خلاف انتظار دولتمردان آمريكا اقدامات خصمانه اين كشور همواره موجب وحدت بيشتر مردم ايران و حمايت از نظام جمهوري اسلامي شده است.

دكتر آصفي خاطر نشان كرد: آمريكا با حمايت همه جانبه از رژيم صهيونيستي و تلاش مداوم براي تامين منافع اين رژيم در جهان اسلام منزوي شده است و براي برون رفت از وضعيت كنوني چاره اي جز تغيير سياست هاي خود ندارد.

وزارت امور خارجه آمريكا در بودجه سالهاي 2006 خود 5 ميليون دلار كمك به افراد و موسسه هاي غير دولتي ايران و برنامه هاي راديو و تلويزيوني پيش بيني كرده است.