  1. سیاست
  2. سایر
۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰

آصفي در واكنش به تخصيص بودجه به افراد و موسسه هاي غير دولتي ايران از سوي آمريكا:

چنين اقدامات عبثي باعث رسوايي هاي آمريكا است

چنين اقدامات عبثي باعث رسوايي هاي آمريكا است

سخنگوي وزارت امور خارجه سياست هاي مداخله جويانه آمريكا را مغاير با بيانيه الجزاير دانست و تصريح كرد: آمريكا اثبات كرده است به تعهدات دوجانبه و بين الملل پايبند نيست و با نيرنگ نمي تواند واقعيت را پنهان كند.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حميد رضا آصفي تخصيص بودجه به افراد و موسسه هاي غير دولتي از سوي آمريكا را اقدامي عبث خواند و افزود: چنين اقداماتي كاخ سفيد را بيشتر رسوا مي كند.

سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي سياست هاي خصمانه آمريكا در قالب هاي گوناگون، اقتصادي، تبليغاتي و فرهنگي عليه جمهوري اسلامي ايران استمرار داشته است و خلاف انتظار دولتمردان آمريكا اقدامات خصمانه اين كشور همواره موجب وحدت بيشتر مردم ايران و حمايت از نظام جمهوري اسلامي شده است.

دكتر آصفي خاطر نشان كرد: آمريكا با حمايت همه جانبه از رژيم صهيونيستي و تلاش مداوم براي تامين منافع اين رژيم در جهان اسلام منزوي شده است و براي برون رفت از وضعيت كنوني چاره اي جز تغيير سياست هاي خود ندارد.

وزارت امور خارجه آمريكا در بودجه سالهاي 2006 خود 5 ميليون دلار كمك به افراد و موسسه هاي غير دولتي ايران و برنامه هاي راديو و تلويزيوني پيش بيني كرده است.

کد مطلب 280193

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها