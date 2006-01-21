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۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۴:۳۷

پتروشيمي، صدرنشين دور نخست مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو

پتروشيمي، صدرنشين دور نخست مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو

دور نخست مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو باشگاههاي كشور با صدرنشيني تيم پتروشيمي تهران به پايان رسيد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" در آخرين روز از مسابقات دور نخست مرحله نهايي دو نتيجه دور ازانتظاربدست آمد و تيم هاي مدعي دانشگاه آزاد تهران و پتروشيمي تهران مقابل حريفان خود تن به شكست دادند.

درهمين چارچوب شب گذشته دوبازي دراستخرآزادي تهران برگزار شد كه در نخستين مسابقه بلكا شرق زنجان 7 بر 5 از سد پتروشيمي تهران مدعي قهرماني ليگ گذشت و در دومين مسابقه نفت و گازگچساران 6 بر 2 دانشگاه آزاد قهرمان فصل قبل را شكست داد.

به اين ترتيب درپايان دورنخست از مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو كه با حضور 4 تيم دريك گروه دوره اي (4 دوره) دنبال مي شود، تيم واترپلو پتروشيمي با 2 برد و 4 امتياز درصدرجدول رده بندي مرحله نهايي قرارگرفت.

نفت وگازگچساران نيز با 2 برد، 4 امتياز دارد اما با توجه به باخت مقابل پتروشيمي درتعقيب صدرنشين است و تيم هاي دانشگاه آزاد و بلكا شرق زنجان با 2 امتياز به ترتيب در مكان سوم و چهارم قرار دارند.

خاطرنشان مي شود دور دوم از مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو پس از برگزاري اردوي مشترك تمريني و مسابقاتي 4 جانبه درايران ، كه با شركت تيم هاي ملي چين، ازبكستان و قزاقستان از 8 لغايت 13 بهمن ماه جاري در تهران برپا مي شود، برگزار خواهد شد.

مرحله دوم ليگ برتر به ميزباني دانشگاه آزاد تهران و طي روزهاي 26 لغايت 28 بهمن ماه جاري انجام مي شود.

کد مطلب 280198

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