پتروشيمي، صدرنشين دور نخست مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو

به گزارش خبرگزاري" مهر" در آخرين روز از مسابقات دور نخست مرحله نهايي دو نتيجه دور ازانتظاربدست آمد و تيم هاي مدعي دانشگاه آزاد تهران و پتروشيمي تهران مقابل حريفان خود تن به شكست دادند.

درهمين چارچوب شب گذشته دوبازي دراستخرآزادي تهران برگزار شد كه در نخستين مسابقه بلكا شرق زنجان 7 بر 5 از سد پتروشيمي تهران مدعي قهرماني ليگ گذشت و در دومين مسابقه نفت و گازگچساران 6 بر 2 دانشگاه آزاد قهرمان فصل قبل را شكست داد.

به اين ترتيب درپايان دورنخست از مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو كه با حضور 4 تيم دريك گروه دوره اي (4 دوره) دنبال مي شود، تيم واترپلو پتروشيمي با 2 برد و 4 امتياز درصدرجدول رده بندي مرحله نهايي قرارگرفت.

نفت وگازگچساران نيز با 2 برد، 4 امتياز دارد اما با توجه به باخت مقابل پتروشيمي درتعقيب صدرنشين است و تيم هاي دانشگاه آزاد و بلكا شرق زنجان با 2 امتياز به ترتيب در مكان سوم و چهارم قرار دارند.

خاطرنشان مي شود دور دوم از مرحله نهايي ليگ برتر واترپلو پس از برگزاري اردوي مشترك تمريني و مسابقاتي 4 جانبه درايران ، كه با شركت تيم هاي ملي چين، ازبكستان و قزاقستان از 8 لغايت 13 بهمن ماه جاري در تهران برپا مي شود، برگزار خواهد شد.

مرحله دوم ليگ برتر به ميزباني دانشگاه آزاد تهران و طي روزهاي 26 لغايت 28 بهمن ماه جاري انجام مي شود.