فشار بر چين و ژاپن براي همراهي با سياستهاي خصمانه آمريكا عليه ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز،رابرت زوليك قرار است ازروزيكشنبه تاچهارشنبه هفته جاري براي گفتگوهاي استراتژيك با چين و ژاپن در زمينه برنامه هسته اي ايران و تصميم توكيو مبني برممنوعيت واردات گوشت گاو از آمريكا ديدار كند .



ژاپن دوباره واردات گوشت گاو را از آمريكا ممنوع كرد كه اين امر در پي كشف يك مورد مشكوك به جنون گاوي در يك محموله صورت مي گيرد .



زوليك در بيانيه اعلام كرد كه وي با تارو آسو وزير امور خارجه و قانونگذاران ارشد ژاپن درباره مسائل شمال شرقي آسيا ، بازسازي افغانستان، مبارزه با تروريسم و كمك به حادثه سونامي و آنفولانزاي مرغي ديدار و گفتگو خواهد كرد .



در چين، زوليك با مقامات اين كشور نتايج نشست ماه دسامبر مقامات ارشد چين و آمريكا را بازنگري خواهد كرد وگردهمايي جديدي را براي بررسي اختلافات سياسي و امنيتي عمده بين پكن و واشنگتن را مورد بررسي قرار خواهد داد .



در اين بيانيه، معاون وزير امور خارجه آمريكا درباره سفر به چين خاطر نشان كرد كه "مايلم كه يك تبادل نظرخوب درپكن

درباره مسائل امنيتي و گسترش تسليحات كشتار جمعي به ويژه ايران و كره شمالي داشته باشيم".



واشنگتن به طور فزاينده اي از گسترش روابط اقتصادي و سياسي چين با ايران ، سودان و ديگر كشورهايي كه آمريكا آنان را دشمن خود مي خواند، ابراز نگراني كرده است.



مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا درباره سفر زوليك به جنوب شرق آسيا اظهار داشت كه وي با ژاپن و چين درباره خواست آمريكا و اتحاديه اروپا براي برگزاري نشست آژانس بين المللي انرژي اتمي در 2 فوريه و ارجاع ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گفتگو خواهد كرد .



وي همچنين افزود: سفر زوليك به اين كشورها و فشار برآنها درباره برنامه هسته اي ايران درراستاي سفر رابرت جوزف معاون و زير امور خارجه آمريكا صورت مي گيرد كه پس از سفري كوتاه به مسكو اوايل هفته جاري به توكيو و پكن سفر خواهد كرد.



چبن و ژاپن هر دو روابط تجاري نزديكي با ايران دارند؛ پكن و توكيو هر دو به ترتيب در روز 300 هزار و 550 هزار بشكه نفت خام از ايران خريداري مي كنند .