ثبت 2 ركورد ملي درمرحله سوم ليگ برتر شناي باشگاههاي كشور

به گزارش خبرگزاري " مهر" مرحله سوم ليگ برتر شنا جمعه شب دراستخرشهرك نفت اهواز با شركت هشت تيم به پايان رسيد و شناگران پتروشيمي موفق شدند با مجموع 1666 امتياز صدرنشين مرحله سوم شدند. تيم پرسپوليس با 1662 امتياز در مكان دوم جدول رده بندي ليگ قرار گرفت و انقلاب شيراز با 1543 امتياز سوم شد.

تيم هاي پيام ارتباطات تهران ، دانشگاه آزاد زنجان ، پيام مخابرات تبريز ، تربيت بدني خوزستان و دلفين علم و صنعت بترتيب در رده هاي چهارم تا هشتم جدول رده بنيد قرار ليگ برتر شنا قرار گرفتند.

حميد رضا مبرز 2 ركورد جديد ملي ثبت كرد

سومين مرحله ليگ برتر شنا با ثبت 2 ركورد ملي توسط حميد رضا مبرز شناگر جوان و ملي پوش كشورمان در مواد 50 متر آزاد و 50 متر پروانه همراه بود. همچنين فرهاد فياض شناگرتيم پرسپوليس موفق شد، ركورد جديدي را در رده سني جوانان و در ماده 200 متر پروانه به نام خود ثبت كند.

در چارچو ب اين مسابقات حميد رضا مبرز شناگر تيم پرسپوليس موفق شد با ثبت ركورد جديد 06/24 ثانيه در ماده 50 متر آزاد ، ركورد پيشين اين رشته را كه متعلق به خودش بود ( مسابقات شناي غرب آسيا ) به ميزان 11 صدم ثانيه كاهش دهد. مبرزهمچنين شب گذشته موفق شد در رشته 50 متر پروانه ركورد شكني كند. حميدرضا مبرز با ثبت ركورد جديد ملي 32/25 ثانيه موفق شد ركورد پيشين اين ماده را كه متعلق به خودش بود( اسفند هشتاد و سه ) به ميزان 3 صدم ثانيه ارتقا دهد.

حميدرضا مبرز

فرهاد فياض شناگر تيم پرسپوليس نيز ركورد جديد رده سني جوانان را در ماده 200 متر پروانه را ثبت كرد . فياض با ركورد جديد 65/14/2 دقيقه موفق شد، ركورد پيشين اين رشته را كه متعلق به خودش بود به ميزان 2 ثانيه و 44 صدم ثانيه كاهش دهد.

مرحله سوم ليگ برتر شناي باشگاهي طي دو روز گذشته در 20 رشته و با حضور شناگران هشت باشگاه در استخر شهرك نفت اهواز برگزار شد و حميدرضا مبرز از تيم پرسپوليس در مواد 50 متر آزاد ، 50 متر كرال پشت، 100 متر پروانه ، 50 متر پروانه ، شاهين براداران با تيم پتروشيمي در رشته هاي 200 متر كرال پشت ، 400 متر مختلط انفرادي ، 200متر مختلط انفرادي ، 100 متر كرال پشت ، سهيل آشتياني ، پيام ارتباطات تهران در 400 متر آزاد و 800 متر آزاد ، محمد دلجو ، پرسپوليس در 200 متر قورباغه، فرهاد فياض ، پرسپوليس در 200 متر پروانه ، پاشا وحدتي ، پرسپوليس در 100 متر آزاد ، محمد بيداريان، پتروشيمي در 1500 متر آزاد ، محمد عليرضايي ، انقلاب شيراز در 50 متر قورباغه . امين فرشادي ، پرسپوليس در 200 متر آزاد ، تيم 4 در 100 متر مختلط تيمي و 4 در 100 متر آزاد تيمي پرسپوليس با تيم 4 در 200 متر مختلط تيمي پيام ارتباطات ، موفق شدند در مواد مختلف عنوان قهرماني را بدست آورند.

خاطرنشان سومين دوره ليگ برتر باشگاههاي شنا طي 4 مرحله برگزارمي شود. مرحله پاياني ( چهارم ) ليگ برتر ، اسفند ماه جاري درتهران انجام خواهد شد.