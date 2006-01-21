امسال 2 ميليون و 930 هزار تن مركبات در كشور توليد خواهد شد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، درسال 84 حدود دو ميليون و 150 هزار تن پرتغال و 780 هزار تن نارنگي در كشور توليد خواهد شد كه از اين ميزان ، يك ميليون و 700 هزار تن پرتغال و 620 هزار تن نا رنگي بصورت تازه خوري مصرف خواهد شد .
همچنين در سال جاري ميزان عرضه احتمالي مركبات در بازار دو ميليون و 820 هزار تن پيش بيني شده كه از اين ميزان دو ميليون و 50 هزار تن پرتغال و 770 هزار تن نارنگي است .
اين در حالي است كه در سال 84 ، در مجموع 32 هزار تن مركبات صادر خواهد شد كه حجم پرتغال صادراتي 10 هزار تن و نارنگي صادراتي 22 هزار تن پيش بيني شده است .
مطابق اين گزارش در سال 84 حدود 100 هزار تن پرتغال و يك هزار تن نارنگي فرآوري خواهد شد .
اين درحالي است كه در گروه مركبات ، ضايعات نارنگي در سال 84 معادل 137 هزار تن يعني 18 درصد از محصول توليد شده و ضايعات پرتغال با 17 درصد از توليد اين محصول رقمي معادل 340 هزار تن گزارش شده است .
