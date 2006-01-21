  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۲:۲۷

حجم توليد و عرضه مركبات در سال "84"

امسال 2 ميليون و 930 هزار تن مركبات در كشور توليد خواهد شد

امسال 2 ميليون و 930 هزار تن مركبات در كشور توليد خواهد شد

بر اساس گزارش توليد و عرضه مركبات ، امسال دو ميليون و 930 هزار تن مركبات در كشور توليد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، درسال 84  حدود دو ميليون و 150 هزار تن  پرتغال و 780 هزار تن نارنگي در كشور توليد  خواهد شد كه از اين ميزان ، يك ميليون و 700 هزار تن پرتغال و 620 هزار تن نا رنگي بصورت تازه خوري  مصرف خواهد شد .

همچنين در سال جاري ميزان عرضه احتمالي مركبات  در بازار دو ميليون و 820 هزار تن پيش بيني شده كه از اين ميزان دو ميليون و 50 هزار تن پرتغال و 770 هزار تن نارنگي است .

اين در حالي است كه در  سال 84 ، در مجموع 32 هزار تن مركبات صادر خواهد شد كه حجم پرتغال صادراتي 10 هزار تن و نارنگي صادراتي 22 هزار تن پيش بيني شده است .

مطابق  اين گزارش در سال 84 حدود 100 هزار تن پرتغال و يك هزار تن نارنگي  فرآوري خواهد شد .

اين درحالي است كه در گروه مركبات ، ضايعات نارنگي  در سال 84 معادل 137 هزار تن يعني  18 درصد از محصول توليد شده و  ضايعات پرتغال با 17 درصد از توليد اين محصول رقمي معادل 340 هزار تن  گزارش شده است .

کد مطلب 280215

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها