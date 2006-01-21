لايحه بودجه 85 ؛ بيست و پنجم اسفند در شوراي نگهبان/ مجلس نسبت به 4 بخش بودجه 85 بسيار حساس است

رضا عبداللهي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تا هفتم بهمن ماه جاري فرصت دارند كه پيشنهادات خود را به كميسيون هاي تخصصي مجلس ارايه دهند.

وي افزود: سپس كميسيون هاي تخصصي به مدت 10 روز اين پيشنهادات را بررسي و نظراتشان را به كميسيون تلفيق مجلس ارايه خواهند كرد. بدين ترتيب، كار اصلي كميسيون تلفيق مجلس از 17 يا 18 بهمن ماه جاري آغاز مي شود.

عبداللهي خاطرنشان كرد: كميسيون تلفيق مجلس هم به مدت 15 روز نظرات نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي را بررسي، جمع بندي و نهايتا به صحن علني ارجاع مي دهد.

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: پس از آن، مجلس به صورت شبانه روزي به مدت 10 روز لايحه بودجه سال 1385 را بررسي و تصويب خواهد كرد.

وي با تاكيد بر اين كه مجلس شوراي اسلامي نسبت به 4 بخش لايحه بودجه سال 1385 حساس است، بخش هاي درآمدها، هزينه ها، هزينه هاي جاري نسبت به عمراني و ميزان برداشت دولت از درآمدهاي نفتي از مواردي مهمي اعلام كرد كه نمايندگان مجلس نسبت به آنها حساسند.

عبداللهي در خصوص اظهارات رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي مبني بر اين كه قرار شده از 5/36 ميليارد دلار درآمدهاي بودجه اي نفتي، 22 ميليارد دلار صرف امور عمراني كشور در سال 1385 شود، تايكد كرد: اگر اين برنامه عملياتي شود، كار خوبي ارزيابي مي شود؛ يعني درامد حاصل از فروش سرمايه ملي در طرح هاي عمراني هزينه شود.