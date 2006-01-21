لاريجاني فردا در خصوص مواضع روسيه و مذاكراتش با البرادعي در كميسيون امنيت ملي توضيح مي دهد

عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بررسي آخرين تحولات وسياست هاي اعمال شده توسط شوراي عالي امنيت ملي، مواضع و تعاملات با روسيه بويژه بعد از صدور بيانيه مشترك با رژيم صهيونيستي ، محور مذاكرات با البرادعي در وين و راهكارهاي اساسي پيش بيني شده در اجلاسيه 13بهمن شوراي حكام را از محورهاي گزارش لاريجاني به كميسيون امنيت ملي خواند .

حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگار "مهر"، در خصوص حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي دركميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت : مجلس و بويژه كميسيون امنيت ملي جايگاه ويژه اي درتصميم سازي در كشور و در مباحث مهم سياسي و امنيتي دارد و بر اين اساس ضرورت دارد در جريان آخرين تحولات بحث هسته اي قرار گيرد .



وي با بيان اينكه دستيابي به اين گونه اطلاعات صرفا در تعامل شورايعالي امنيت ملي با مجلس ميسور است تصريح كرد : متاسفانه اين ارتباط در حال حاضر كم است و بايد افزايش يابد .



حاجي بابايي با اشاره به خلف وعده دبير شوراي عالي امنيت ملي و عدم حضور وي در مجلس شوراي اسلامي در دو هفته اخير گفت : نمايندگان كميسيون امنيت ملي از اين وضع به حق گله مندند .